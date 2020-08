Autokoulut muistuttavat tiellä liikkuvia: Kuluva viikko tuo liikenteeseen paljon pieniä liikkujia

Liitto on huolissaan autoilijoiden kasvavasta välinpitämättömyydestä nopeusrajoituksia kohtaan.

Jaana Kankaanpää

Koululaisia liikenteessä. Kuvituskuva.

Liikenteessä on lähipäivinä jälleen paljon pieniä, koulunsa aloittavia lapsia, muistuttaa tiedotteessaan Suomen Autokoululiitto ry. Liitto korostaa varovaisuuden merkitystä kaikille tiellä liikkuville.

”Meidän autoilijoiden tehtävänä on turvata lapsille ja nuorille turvallinen koulutie”, toteaa Autokoululiiton puheenjohtaja Jukka Kiviniemi.

”Aivan erityisesti tulee olla valppaana koulujen läheisyydessä. Alennettujen nopeusrajoitusten tarkka noudattaminen sekä suojateiden huolellinen havainnointi on tärkeää, ettei ikäviä onnettomuuksia pääse tapahtumaan.”

Vastuullisesta liikennekäyttäytymisestä muistuttaminen on erityisen tarpeellista tänä syksynä, kun maamme liikenneturvallisuus on huolestuttavasti heikentynyt ja suhtautuminen nopeusrajoituksiin on ollut useissa yhteyksissä välinpitämätöntä.

”Jokaisella koululaisella on oikeus turvalliseen koulun aloittamiseen – tämä on meidän kaikkien yhteinen asia”, Jukka Kiviniemi tiivistää.