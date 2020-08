Suomessa todettu 19 uutta koronavirustartuntaa

Eniten koronatartuntoja on todettu Helsingissä. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 19 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja on nyt yhteensä 7 642.

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla, jossa on kaikkiaan 5 565 tartuntaa. Kaupungeista eniten tartuntoja on Helsingissä, missä on todettu 2 838 tartuntaa. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla (931) ja Espoossa (887).

THL raportoi myöhemmin tänään uudet koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrän.