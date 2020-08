Rovaniemi jatkaa etätyökäytäntöä vuoden loppuun

Koronatilanne on Rovaniemellä ja Lapissa tällä hetkellä vakaa.

Jarkko Sirkiä

Rovaniemellä on koronan vuoksi karanteenissa tällä hetkellä noin 40 altistunutta. Etätyökäytäntöä jatketaan vuoden loppuun saakka.

Rovaniemen kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä on päättänyt jatkaa kaupungin työntekijöiden etätyökäytäntöä vuoden loppuun saakka. Linjauksen mukaan ne työntekijät, joiden työn luonne sen mahdollistaa, tekevät pääsääntöisesti etätyötä.

Koronatestaus ja terveysasemien puhelinpalvelu on Rovaniemellä kuitenkin ruuhkautunut. Karanteenissa on tällä hetkellä noin 40 altistunutta.

Testauskriteerien laventuessa koronatestejä tehtiin toukokuussa Rovaniemellä noin 300 viikossa, ja nyt luku on noin 700 testiä viikossa. Testejä tehdään Lapissa väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin Uudellamaalla.

Testaukseen rekrytoidaan Rovaniemellä parhaillaan henkilökuntaa, jotta oireiset pääsisivät testeihin mahdollisimman nopeasti. Kasvomaskeista kaupunki odottaa THL:n uutta ohjeistusta ennen kuin linjaa maskiasiaa paikallisesti.