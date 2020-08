Thaipoimijat tulivat ja ovat jo työn tohinassa

Arvuuttelu siitä, tulevatko thaipoimijat sittenkään Suomeen, voidaan lopettaa viimeistään nyt. Heitä on jo täällä, täydessä työn tohinassa.

Ilpo Kiuru

Wikit Rukthaisong tuli Thaimaasta Suomeen viikko sitten torstaina. Viime keskiviikkona hän poimi mustikoita Rovaniemen Meltauksessa.

Marjanjalostaja Polaricalle poimijoita tuli viime viikon torstaina pari sataa. Lisää heitä tuli vielä toissayönä.

”He ovat jo poimimassa”, Polarican toimitusjohtaja Jukka Kristo vahvistaa.

Marjanjalostajien kesken tehdyn sopimuksen mukaan Polaricalle poimijoita pitäisi tulla 700 ja kaikkiaan eri yrityksille yhteensä 3 000.

Poimijoiden myöhäiseen tuloon ei vaikuttanut niinkään korona, vaan Thaimaan viranomaisten toiminta.

Thaimaan työministeriö ilmoitti vasta heinäkuun viimeisessä viikonvaihteessa hyväksyvänsä marjanpoimijoiden työmatkat Suomeen ja Ruotsiin.

Maan viranomaiset sallivat marjanpoimijoiden lähettämisen, mikäli yritys täyttää viranomaisten asettamat ehdot ja on valmis sitoutumaan niihin.

”He käyttivät eräänlaista kiristysnappulaa, mutta en lähde arvostelemaan heitä julkisuudessa. Tämä on ollut vaikea ”case” kaikkineen. Koronastahan kaikki on lähtenyt ja sen syyksi kaikki on pantu”, Jukka Kristo kuvailee.

Hänen mukaansa Polaricalla ei ole ollut koskaan mitään ongelmia poimijoiden kanssa.

”Asiathan juontavat siihen, että jos jollakulla on ongelmia, niin koko porukka kärsii”, Kristo suostuu sanomaan.

Hillan poiminnasta thaimaalaiset myöhästyivät. Sitä Kristo pahoittelee.

”Hillan sato oli varmaan paras 50 vuoteen. Se oli aivan poikkeuksellisen hyvä. Meidän poimijamme tosin eivät päässeet hyötymään siitä”, hän jatkaa.

Thaimaalaiset poimivatkin nyt mustikkaa niin kauan kuin sesonki jatkuu. Mustikan satoa Kristo pitää hyvänä, mutta pitää vielä ennenaikaisena sanoa, kuinka pitkään poimintaa pystytään jatkamaan.

”Normaalivuonna mustikan poiminta alkaa heinäkuun lopulla ja kestää syyskuun alun muutamille päiville. Poimittu on noin 34 päivää. Tuntuu vähän siltä, että se ei tänä vuonna ole mahdollista, koska poimijat tulivat myöhässä ja sitä kautta kokonaisvolyymi pienenee”, Kristo sanoo.

Hän toistaa sen tosiasian, että marjat pehmenevät jo syyskuussa.

”On hulluutta ostaa huonolaatuista marjaa”, hän sanoo.

Mustikan jälkeen thaimaalaiset siirtyvät poimimaan puolukkaa. Senkin sato näyttää hyvältä ja sitä Kriston arvion mukaan poimitaan normaali määrä päiviä.

”Sienten ja karpaloiden poimintaan thaimaalaisia ei käytetä. Meille on tärkeää, että saamme nämä perusmarjat. Karpalot kypsyvät vasta hyvän matkaa lokakuun puolella”, Jukka Kristo kertoo.