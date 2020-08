Suurilla konemessuilla suositellaan kasvomaskin käyttöä — ”Maskien käyttöön ei tietenkään voi pakottaa, mutta suosittelemme vahvasti"

Konetyöalojen ammattinäyttely FinnMetko on tarkoitus järjestää ensi kuussa Jämsässä ja MaatalousKonemessut marraskuussa Helsingissä.

Kari Salonen

Messujärjestäjät ovat varautuneet muuttamaan suunnitelmiaan nopeallakin aikataululla, mikäli tilanne sen vaatii. Kuva vuoden 2018 MaatalousKonemessuilta.

Epävarma koronatilanne saa suurten messujen järjestäjät varpailleen ja pohtimaan, mitä tehdä.

Marraskuun alkupuolella on tarkoitus järjestää Helsingin Messukeskuksessa Maatalouskonemessut, joissa edellisellä kerralla vieraili 17 000 ihmistä.

Tänä vuonna messuille osallistuville tarjotaan maskit veloituksetta.

”Maskien käyttöön ei tietenkään voi pakottaa, mutta suosittelemme vahvasti maskin käyttöä. Mikäli viranomaiset suosittelevat maskien käyttöä, niin mekin suosittelemme. Mikäli tilanne on taas toinen, niin sitten menemme sen mukaan”, kertoo Messukeskuksen tiedottaja Teija Armanto.

”Maskit ovat käytössä myös Messukeskuksen henkilökunnalla”, kertoo Leo Potkonen Messukeskuksesta.

”Teimme viime kerran kävijöille kyselyn ja kysyimme maskien käytöstä. Se oli vastanneille hyvin luonnollista ja lisää turvallisuudentunnetta. Kävijäkyselyyn vastanneet pitivät maskien käyttämistä hyvänä asiana.”

Messukeskus on nostanut kesän aikana hygieniatasoa entisestään varustamalla kaikki tilansa käsidesiautomaatein ja turvavälimerkinnöin sekä monin muin eri tavoin.

”Maatalouskonemessuihin on suhteellisen pitkä aika vielä, mutta perumme messut, mikäli viranomaiset sitä suosittelevat. Lisäksi seuraamme tilannetta yhdessä alan yritysten kanssa tapahtuman kehitysryhmässä”, Armanto jatkaa.

Konetyöalojen ammattinäyttely FinnMetko on tarkoitus järjestää jo syyskuun alkupuolella Jämsässä.

”Tilanne ja varautuminen muuttuu ja täydentyy koko ajan. Uusien normien, kuten hyvän käsihygienian, ja turvavälien opettelu on aloitettu jo keväällä. Sairaana ei saa missään nimessä tulla näyttelyyn”, kertoo Koneyrittäjien viestintä- ja järjestöpäällikkö Sirpa Heiskanen.

Tapahtumakävijöiden toivotaan ottavan omia maskeja mukaan tapahtumaan. Myös alueella on maskeja tarjolla.

”Tällä hetkellä ohjeistus on sellainen, että alueella kiertävissä busseissa suositellaan maskin käyttöä. Meidän näyttelyhän on ulkotilanäyttely, niin on huomattavasti helpompaa pitää turvaväliä kuin sisätiloissa.”

Mikäli viranomaiskielto tulee, niin sitä silloin noudatetaan.

”Kyllä meillä on varauduttu kaikenlaisiin tilanteisiin, mutta nyt mennään sillä tiedolla eteenpäin, että messut järjestetään syyskuun alkupuolella.”

Turun messukeskuksen toimitusjohtaja Marja Pekkanen muistuttaa, että kaikilla Suomen suurilla messutaloilla on yhteinen omavalvontaohje, jonka mukaan mennään.

”Hygieniaan panostetaan, käsidesiä on saatavilla, kahviloissa ja ravintoloissa on omat käytäntönsä. Kävijöiden toivotaan ostavan liput ennakkoon ja käteisen rahat käyttöä yritämme välttää.”

Pekkasenkin mukaan asiassa edetään tilanteen mukaan ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia.

Turussa on tarkoitus järjestää lokakuun alkupuolella Kirjamessut.

”Tällä hetkellä elämme sen tiedon varassa, että lokakuussa ei ole rajoituksia. Kuitenkin tilanteen mukaan edetään ja vaihdetaan suunnitelmaa. Olemme kyllä miettineet, että voisiko messut siirtää joulukuuhun tai tammikuuhun, mikäli tilanne on lokakuussa huono.”

Maskisuositus on vahvasti voimassa myös Turun Messukeskuksessa.

”Suosittelemme maskin käyttöä ja sen mukaan ottamista messuille. Emme kuitenkaan jaa kaikille messuvieraillemme maskeja”, sanoo Pekkanen.