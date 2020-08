Koronatestauksen tavoitteena testiin pääsy päivässä ja tulos toisessa – Kiuru: "Tämä ei rahasta jää kiinni"

Ministeri Krista Kiuru (sd.). LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo, että päivittäinen testauskapasiteetti Suomessa pyritään nostamaan syksyllä 20 000 testiin päivässä. Koronatestiin on päästävä päivässä ja tulos on saatava päivässä.

Nykyinen laskennallinen kapasiteetti on yli 14 000 koronatestiä vuorokaudessa.

Kiuru esitteli Suomen uuttaa koronatestausstrategiaa tiedotustilaisuudessa.

Ministeriö kertoo tiedotteessa, että päivitys on tehty, jotta uudet tartunnat ja altistuneiden ketjut pystytään tunnistamaan nopeasti ja tartuntojen leviämistä voidaan ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti.

Kiuru ei suoraan vastannut kysymykseen siitä, kuinka paljon rahaa laitetaan testauskapasiteetin nostamiseen.

"Tämä ei rahasta jää kiinni, tämä on tärkeä erottaa tässä keskustelussa. Valtioneuvosto on sitoutunut testaamiseen, ja nämä kulut korvataan. Minusta on tärkeää, että viesti on annettu vahvasti, että rahasta testaus ei ole kiinni", hän sanoi.

Koronan testausjonot ovat olleet viime päivinä esillä. Esimerkiksi Helsingissä testaukseen pääsyä on voinut julkisella puolella joutua odottamaan 2–3 päivää ja tulosta saman verran.

Husin talous ja konsernijaosto onkin tänään päättänyt 5,6 miljoonan arvoisesta investoinnista koronavirustestauksen pika-analytiikkaan.​ Husin tiedotteen mukaan pika-analytiikka palvelee nopeaa potilashoitoa ja sitä tarvitaan suuren volyymin diagnostisten analysaattorien rinnalle täydentämään koronaviruksen testauskapasiteettia.

Pika-analysaattoreilla voidaan tutkia neljä näytettä kerrallaan, ja näytteiden ajoaika on noin 1,5 tuntia.

Husin hallitus käsittelee seuraavaa, yli 15 miljoonan laiteinvestointikokonaisuutta alkuviikosta.

Hankittavia laitteistoja sijoitetaan sairaaloihin, joissa on tehohoitoa vaativia potilaita, ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Novodiag System -laitteistoja hankitaan 18 yksikköä, joista 10 sijoitetaan Helsinki-Vantaalle.

Juttua muokattu kello 19.31, lisätty ministeri Kiurun sitaatit.