THL:n oirekartta näyttää nyt suomalaisten koronavirusoireet entistä tarkemmin

Kartalla esitetään sellaisten oireiden jakauma, joista halutaan selvittää, liittyvätkö ne koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. LEHTIKUVA / PIHLA LEHMUSJOKI

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toukokuussa avaama koronavirusoirekartta on tänään päivitetty aikaisempaa tarkemmaksi. Kartta näyttää suomalaisten itse Omaolo.fi -palvelussa ilmoittamat koronavirukseen liittyvät tai sellaisiksi epäillyt oireet.

Uutuutena kartta näyttää nyt eri oireiden ilmaantuvuuden sairaanhoitopiireittäin. Siitä selviää nyt myös eri oireiden suhteellinen osuus kahden viikon ajalta sekä päiväkohtaiset oireet 45 päivän ajalta.

THL kertoo, että kartalla esitetään sellaisten oireiden jakauma, joista halutaan selvittää, liittyvätkö ne koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Tällaisia oireita ovat yskä, kurkkukipu, kuume, hengitysvaikeudet, päänsärky, oksentelu ja ripuli, lihaskipu sekä hajuaistin heikkeneminen.

Oirekartta löytyy osoitteesta thl.fi/oirekartta.

Eniten ilmoituksia on tehty 100 000 asukasta kohti Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kymenlaakson sekä Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiireissä. Eniten ilmoituksia on kerätty Husin alueella, 1717,1 per 100 000 asukasta.

Vähiten ilmoituksia on tehty Keski-Pohjanmaalla, jossa ilmoituksia on 100 000 asukasta kohti kirjattu 212,1. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ilmoituksia on kirjattu toiseksi vähiten, 232,2.

Oirekartan mukaan 14 viime vuorokauden aikana kurkkukipua ja yskää on kirjattu oireilmoituksiin suhteellisesti eniten. Ilmoituksissa 35 prosentilla ilmoittajista ilmeni oireina kurkkukipua ja 30,5 prosentilla yskää. Kolmanneksi suurin osuus oireissa oli kuumeella, josta ilmoitti 13,5 prosenttia ilmoituksen kirjanneista.