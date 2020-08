SDP:n puoluekokous alkaa tänään, jännitystä lähinnä varapuheenjohtajavaalissa

Roni Rekomaa

Kokouksen avaa puolueen väistyvä puheenjohtaja Antti Rinne. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

SDP:n kolmipäiväinen puoluekokous alkaa tänään Tampereella. Kokouksen avaa puolueen väistyvä puheenjohtaja Antti Rinne, ja sen jälkeen ovat vuorossa Rinteen ja pääministeri Sanna Marinin poliittiset katsaukset.

Marin on määrä valita SDP:n puoluejohtajaksi sunnuntaina. Hän on näillä näkymin ainoa puheenjohtajaehdokas. Puoluesihteerivalintakin lienee selvä, sillä nykyisin tehtävää hoitava Antton Rönnholm on niin ikään ainoa ehdokas.

Sen sijaan varapuheenjohtajavaali tarjoilee pientä jännitystä puoluekokoukseen, kun ehdokkaita on tähän mennessä kuusi.

Ehdolla ovat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, ensimmäisen kauden kansanedustajat Aki Lindén, Niina Malm ja Matias Mäkynen sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, nykyinen 3. varapuheenjohtaja Ville Skinnari. Eduskunnan ulkopuolelta kisaan on lähtenyt PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Puoluevaltuuston puheenjohtajakisassa Lindén haastaa istuvan puheenjohtajan, kuntaministeri Sirpa Paateron.

Tampere-talossa järjestettävään kokoukseen saapuu noin 730 osallistujaa, joista 500 on kokousedustajia. Kokouksen arvioidaan päättyvän maanantaina iltapäivällä, jolloin kuullaan myös Marinin linjapuhe.