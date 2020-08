Rinne: "en ole haikea", pääministeri Marin valitaan puheenjohtajaksi viikonlopun puoluekokouksessa

Roni Rekomaa

Pääministeri ja SDP:n tuleva puheenjohtaja Sanna Marin median haastateltavana Tampereella tänään. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Pääministeri Sanna Marin sanoo olevansa ylpeä saadessaan elää hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa pääministeritkin siivoavat itse kotinsa.

"Olen ylpeä siitä, että saan elää ja toimia yhteiskunnassa ja johtaa maata, jossa pääministerit itse siivoavat ja pesevät oman kotinsa vessat, jossa presidentit voivat matkustaa metrolla ja raitiovaunulla ja jossa meidän keskeisillä asemilla olevat päättäjät voivat käydä itse kaupassa ja heidän lapsensa voivat käydä tavallisessa päivähoidossa muiden lasten kanssa", hän sanoi poliittisessa katsauksessaan SDP:n puoluekokouksessa.

Marin saapui kolmipäiväiseen kokoukseen maski kasvoillaan ja kertoi hyväntuulisena tulleensa Tampereelle jo eilen ja siivonneensa ensi töikseen kotinsa, kuten tapoihinsa kuuluu.

"Ensimmäinen asia, mitä tein, oli että laitoin paikat kuntoon, siivosin ja pesin vessan. Se on itselle sellaista rauhoittumista ja rentoutumista. Selventää ajatuksia, kun saa tehdä käsillä asioita", hän kertoi medialle Tampere-talon rappusilla ennen kokouksen alkua.

Marin sanoo puoluekokouksen olevan niitä harvoja paikkoja, joissa hän voi pääministerinä ja myös tulevana SDP:n puheenjohtajana tuoda omaa sosiaalidemokraattista ajattelua vahvemmin esiin. Hänen mukaansa pääministerin roolista on muuten vaikea irrottautua.

"Se on instituutio, jota edustan, ja silloin ei irtiottoja hirveästi voi tehdä, mutta puoluekokouksessa näen, että puhutaan ensisijaisesti puolueen puheenjohtajana".

Hän sanoi odottavansa puoluekokoukselta vilkasta ja hyvää keskustelua, eteenpäin katsovaa tulevaisuususkoa ja niitä linjauksia, joita puolue tulevina vuosina toteuttaa.

Marin valitaan puoluejohtajaksi huomenna, sillä hänellä ei ole vastaehdokkaita. Myös Antton Rönnholm on ainoa ehdokas puoluesihteeriksi, joten hän jatkaa tehtävässä myös seuraavan puoluekokouskauden.

Puoluekokoukseen saapuu noin 730 osallistujaa, joista 500 on kokousedustajia. Kokouksen arvioidaan päättyvän maanantaina iltapäivällä, jolloin kuullaan myös Marinin linjapuhe.

Marin uskoo, että varapuheenjohtajakisa sytyttää kokousväkeä. Hän odottaa mielenkiinnolla ehdokkaiden puheenvuoroja.

Ehdolla ovat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, ensimmäisen kauden kansanedustajat Aki Lindén, Niina Malm ja Matias Mäkynen sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, nykyinen 3. varapuheenjohtaja Ville Skinnari. Eduskunnan ulkopuolelta kisaan on lähtenyt PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

"Uskon, että saadaan oikein hyvä joukkue puolueelle tulevallekin puoluekokouskaudelle", Marin sanoi.

Puoluevaltuuston puheenjohtajakisassa Lindén haastaa istuvan puheenjohtajan, kuntaministeri Sirpa Paateron.

Marin ei paljastanut etukäteen, mitä aikoo omassa puheenjohtajaehdokaspuheessaan nostaa esille. Hän sanoi pitävänsä useita puheenvuoroja kokouksen aikana ja pyrkivänsä rytmittämään niitä siten, että ei toistaisi samoja asioita joka kohdassa.

Jokainen puoluekokous on Marinin mielestä merkittävä, mutta tästä tekee poikkeuksellisen se, että SDP on pääministeripuolue.

"On ymmärrettävää, että kun ollaan hallitusvastuussa, eritoten pääministeripuolueena viedään hallituksen yhteistä viestiä ja linjaa eteenpäin".

Marin on ollut puoluejohdossa kuusi vuotta, 1. varapuheenjohtajana 2017–2020 ja 2. varapuheenjohtajana 2014–2017.

"Olemme laatineet poliittisen ohjelman, joka täällä nyt käsitellään. Olemme tehneet poikkeuksellisen eteenpäin katsovaa tulevaisuuspolitiikkaa, ohjelmatyötä. Minusta se on asia, jota pitää tulevallakin puoluekokouskaudella jatkaa".

Marin sanoi myös, että maan hallituksessa ei ole vielä keskusteltu Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin tilanteesta. Hän sanoi, että hallitus seuraa tarkoin, mitä asiassa ilmenee.

"Tasavallan presidentti on käynyt keskustelua Venäjän valtion johdon kanssa. Tietenkin tämän kaltaisessa tilanteessa on syytä perin juurin selvittää, mistä on ollut kyse".

Pääministeri Marin linjasi SDP:n puoluekokouksessa, että ainakin ensi vuosi on koronakriisin takia yhä elvyttävän talouspolitiikan aikaa.

"Meillä on oltava valmius myös nopeisiin taloudellisiin reaktioihin ihmisten ja yritysten tukemiseksi, jos tilanne tätä edellyttää", hän sanoi puheessaan kokouksen aluksi.

Koronan aiheuttama taloudellinen isku on ollut kova, mutta alustavien arvioiden mukaan Suomi on tähän asti selvinnyt useimpiin muihin Euroopan maihin verrattuna pienemmin vaurioin, Marin huomauttaa.

"Sen taustalla on monia eri tekijöitä. Yksi niistä on talouspolitiikan nopea ja määrätietoinen reaktio".

Keväällä toteutettiin monia nopeita toimia ihmisten toimeentulon turvaamiseksi ja konkurssiaallon välttämiseksi.

Hän korostaa myös sosiaalisen kriisin torjunnan merkitystä.

"Myös talouden vakaan kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, että sosiaalinen eheys ei kriisin johdosta entisestään rapaudu".

"Kriisi ei saa synnyttää kokemusta seurausten epäoikeudenmukaisesta kohdentumisesta Tämän ajatuksen on oltava talouspolitiikan ydintä".

SDP:n puheenjohtajan tehtävän huomenna jättävä Antti Rinne sanoo, ettei hänellä ole haikea mieli väistyä johdosta.

"Tiedän, että henkilö, joka valitaan puheenjohtajaksi, tulee jatkamaan sitä linjaa, jota olemme yhdessä rakentaneet ja tulee jatkamaan sitä hyvin", hän sanoi SDP:n Youtube-lähetyksessä Demokraatti-lehden haastattelussa.

Pääministeri Marin on nousemassa huomenna puolueen puheenjohtajaksi Rinteen tilalle. Rinne jatkaa eduskunnassa ensimmäisenä varapuhemiehenä. Häneltä kysyttiin tulevaisuuden suunnitelmista tämän vaalikauden jälkeen.

"En ole miettinyt, elän tässä ajassa. Nyt hoidetaan tämä puheenjohtajapesti kunnialla loppuun ja sitten hoidetaan kansanedustajatehtävä ja eduskunnan ensimmäisen varapuhemiehen tehtävä", hän sanoi.

Kuntavaaleihin hän on luvannut lähteä.

Rinne joutui eroamaan keskustan painostamana pääministerin tehtävästä viime joulukuussa. Hän jatkoi puolueen puheenjohtajana, mutta on ollut vain vähän julkisuudessa sen jälkeen.