Yle: Useita marjanpoimijoita houkuteltu Suomeen harhaanjohtavilla tiedoilla

Kai Tirkkonen

Suomalaiset marja-alan yritykset eivät hallintoneuvos Olli Soraisen mukaan ole olleet mukana tapauksessa.

Suomeen on houkuteltu viime viikkojen aikana useita marjanpoimijaryhmiä harhaanjohtavilla tiedoilla, kertoo Yle. Marjanpoimijoita on houkuteltu maahan, jonka jälkeen heidät on jätetty omilleen ilman varmistettua työpaikkaa tai -sopimusta.

"Kyse on erinäisistä ihmisistä ja ihmisryhmistä, jotka ovat ottaneet tämän poimijoiden Suomeen tuonnin bisneksekseen. Eli matkanjärjestäjät ovat veloittaneet matkasta eri suuruisia summia, ja kun nämä ihmiset on tuotu Suomeen, heistä ei olla oltu kiinnostuneita lainkaan", kertoi työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen Ylelle.

Suurin osa huijatuista on saapunut Suomeen Portugalista Hollannin kautta. Ministeriöllä on tiedossa, ketkä poimijoita ovat maahan houkutelleet. Mukana toiminnassa on ollut mukana myös Suomen kansalaisia. Soraisen mukaan suomalaiset marja-alan yritykset eivät ole olleet mukana tapauksessa. Tapauksesta on ilmoitettu rajavartiolaitokselle ja poliisille.

