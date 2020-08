Niinistö: Valko-Venäjän mielenosoittajien toiminta on ollut "vaikuttavaa" ja väkivalta heitä kohtaan "käsittämätöntä"

LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Presidentti Sauli Niinistö arvostelee tapaa, jolla Euroopan unionissa on tehty päätöksiä tulkitsemalla luovasti perussopimuksia.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi seuranneensa viime viikkojen tapahtumia Valko-Venäjällä huolestuneena. Kun luottamus järjestelmään romahtaa, uhkaa turvallisuuskin järkkyä, hän kuvasi maan tilannetta.

"Tapa, jolla mielenosoittajat Valko-Venäjällä ovat tyytymättömyyttään osoittaneet, on ollut puhutteleva ja vaikuttava. He eivät ole antaneet mitään aihetta aggressioon. Tästäkin syystä väkivallan, pidätysten ja uhkaamisen käyttäminen heitä kohtaan on käsittämätöntä", Niinistö arvioi.

Hän toivoo, että tie eteenpäin löytyy rauhanomaisesti vuoropuhelun kautta. Presidentin mukaan keinotekoiset geopoliittiset argumentit eivät auta ratkaisun etsimisessä. Tällaisista pyrkimyksistä luoda Venäjän ja lännen välistä vastakkainasettelua on hänen mukaansa ollut merkkejä presidentti Aleksandr Lukashenkon puheissa.

Niinistö odottaa vielä saksalaissairaalan lopullisia tuloksia venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin sairastumisen syystä. Yleisesti puhuen myrkyttäminen olisi hänestä järkyttävää.

Niinistö kertoi toimittajille tiistaina, ettei ole saanut Saksalta suoraan tietoa Navalnyin tilasta tai sairastumisen syystä. Maanantaina Saksan hallitus ilmoitti olevan melko todennäköistä, että Navalnyi yritettiin myrkyttää.

"Nyt olisi hyvä saada sairaalan lopullinen käsitys. Muistan havainneeni sellaisen lausuman, että siinä menee vielä jokin aika, ja lääkäri aiemmin pyysi rauhallisesti odottamaan."

Niinistö sanoi, ettei mielellään spekuloi.

"Jos ihan yleiseltä kannalta sanotaan, onhan se järkyttävä asia, jos joku myrkytetään ja jos siihen on vielä poliittisia syitä."

EU-maiden ulkoministerit keskustelevat asiasta todennäköisesti torstaina ja perjantaina Berliinissä pidettävässä epävirallisessa ulkoministerikokouksessa.

Navalnyin epäillään joutuneen myrkytetyksi torstaina Venäjän Siperiassa sijaitsevassa Tomskin kaupungissa. Hän lähti kaupungista lentokoneella, joka joutui Navalnyin oireiden vuoksi tekemään hätälaskun Omskin kaupunkiin. Viikonloppuna hänet siirrettiin hoidettavaksi Berliiniin.