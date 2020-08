Mahdollisista kokoontumisrajoitusten muutoksista tiedotetaan huomenna, kertovat aluehallintovirastot

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Aluehallintovirastojen on tarkoitus tiedottaa syyskuun kokoontumisrajoituksia koskevista päätöksistä lisää keskiviikkona.

Aluehallintovirastot (avit) eivät vielä tiistaina tehneet päätöksiä mahdollisista muutoksista maanantaisiin kokoontumisrajoituspäätöksiin, avien viestintäpäällikkö Jaana Lehtovirta kertoo STT:lle. Avien olisi kuitenkin tarkoitus tiedottaa syyskuun kokoontumisrajoituksia koskevista päätöksistä lisää keskiviikkona.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) lähetti aluehallintovirastoille 11. elokuuta ohjeen, jossa ministeriö kehotti virastoja harkitsemaan rajoitusten tiukentamista yli 50 hengen yleisötilaisuuksille ja kokouksille. Ministeriö kertoi kuitenkin maanantaina, että 500 osallistujan rajoituksesta oli pudonnut yksi nolla pois inhimillisen erehdyksen takia.

"En tiedä, miksei virhettä ollut huomattu. Kirje on tullut aveihin vasta 19. elokuuta. Huomasimme itsekin, että kirje oli päivätty elokuun 11. päivä, mutta sitä ei toimitettu silloin, vaan 19. elokuuta", Lehtovirta kertoo.

Hän toteaa, että avit ovat itsenäisiä virastoja, joilla on oikeus tehdä itsenäisiä päätöksiä.

"Ohjaava ministeriö ohjaa meitä tarkistelemaan tilannetta ja tekemään päätöksiä tilanteen perusteella."

Lehtovirran mukaan ei ollut syytä epäillä, että STM:n ohjekirjeessä olisi ollut virhe.

"Yleensäkään emme lähde siitä, että meille tulevissa ohjauskirjeissä olisi virheitä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin on käynyt, eikä tätä osattu ennakoida. Ei siinä ollut mitään, joka olisi herättänyt kysymyksiä, koska epidemiatilanne on huonontunut."

Tartuntatautilain mukaan päätöksiä voi tehdä korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos tilanne muuttuu eikä rajoituksia enää tarvita, ne pitää purkaa välittömästi.

Lehtovirran mukaan rajoituspäätökset liittyvät tartuntataudin kehittymiseen ja epidemiologiseen tilanteeseen.

"Lähdemme siitä, mikä tilanne on nyt, ja hyödynnämme THL:ää. Otamme yhteyttä paikallisiin tartuntatautiviranomaisiin kunnissa, ja keräämme ajankohtaista dataa", Lehtovirta sanoo.