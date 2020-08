"Kyllä varmaan kaikki on sitä mieltä, että lähiopetus voittaa etäopetuksen" – Pieksämäen kouluissa korona mietityttää käytännön järjestelyissä, mutta tunnelma on rauhallinen

Petteri Kivimäki

Harjun koulun rehtori Saila Korhonen kertoo, että poikkeusratkaisuja on tehty muun muassa määräämällä eri luokka-asteille omat välituntialueet. "Yläkenttä" on 3.–4. -luokkalaisten aluetta.

Harjun koululla Pieksämäellä koulua on käyty nyt kaksi viikkoa niin normaalisti, kuin on mahdollista. Ykkös–kuutosluokilla yhteensä 276 oppilasta, jotka aloittivat lukuvuoden muiden suomalaiskoulujen tavoin lähiopetuksessa.

Maakunnan rauhallinen tautitilanne pitää tunnelman myös koulussa luottavaisena, kertoo koulun rehtori Saila Korhonen. Sen enempää opetushenkilökunta kuin oppilaiden vanhemmatkaan eivät ole enemmälti säikähtäneet kouluihin palaamista.

"Enemmänkin mieltä painaa se, miten kauan tämmöinen epävarma aika jatkuu. Opettajat pohtivat, miten aiemmin tehtyjä kivoja juttua nyt tehdä. Miten esimerkiksi retket voidaan nyt toteuttaa ja vanhempainillat järjestää", Korhonen kertoo.

Koulun arjessa korona on käsihygieniaan panostamisen lisäksi huomioitu niin, että jokaisen luokan ruokailuaika ja ruokailutila on nyt etukäteen määrätty. Samoin välitunneilla piha on jaettu niin, että kaikki oppilaat eivät ole toistensa kanssa tekemisissä. Lisää välituntitilaa on lohkaistu vierekkäiseltä puistolta.

Koululaisia opastettiin jo keväällä siitä, miten korona-aikaan kuuluu toimia. Ohjeita on annettu luokissa myös nyt syksyllä.

"Kyllähän turvavälin pitäminen leikeissä on kieltämättä vähän haasteellista. Ei lapset meinaa sitä leikin tiimellyksessä aina muistaa."

Kun lähiopetus keväällä alkoi jälleen pariksi viimeiseksi kouluviikoksi, anoivat joidenkin oppilaiden vanhemmat lapsilleen lomaa. Ainakaan vielä vastaavaa ei ole nyt syksyllä tapahtunut. Muutoksena normaaliin näkyvät Korhosen mukaan kenties tavallista runsaammat sairauspoissaolot.

"Se kertoo ehkä nyt siitä, että vanhemmat ovat ottaneet tosissaan ohjeet siitä, ettei kipeänä tulla kouluun. Se on tietenkin hyvä."

Koulussa on myös ohjeistus siitä, mitä tehdään jos lapsi sairastuu kesken päivän. Sairastumisesta ilmoitetaan vanhemmille, jotka noutavat lapsen pikimmiten pois. Päätöksen testiin lähettämisestä tekevät terveydenhuollon ammattilaiset.

Myös kaupungin muissa kouluissa virustilanteeseen suhtaudutaan vakavasti, mutta rauhallisesti.

"Olen ihan varma että meillä kaikilla on huoli siitä, että mihin tämä on menossa. Opettaminen on vuorovaikutustyötä, jossa kuitenkin ollaan lähikontaktissa", Pieksämäen kaupungin opetusjohtaja Jukka Keituri sanoo.

Hän kuitenkin uskoo, että koulujen henkilökunta on lähiopetuksen jatkamisen puolella.

"Kyllä varmaan kaikki on sitä mieltä, että lähiopetus voittaa etäopetuksen. Kevään oppi oli kyllä aika raju siitä, että etäopetus on oikeasti äärimmäisen rankkaa ja kovaa hommaa", hän sanoo.

"Ollaan iloisia siitä että on päästy suhteellisen normaalin arkeen."

THL:n antama suositus maskien käytöstä julkisessa liikenteessä ei ainakaan vielä kosketa Etelä-Savoa. Maskin käytöstä koulukyydeissä ei Keiturin mukaan ole yleistä ohjeistusta, mutta toki niitä saa käyttää.

Niissä sairaanhoitopiireissä, joissa suositus on voimassa, kaikkia yli 15-vuotiaita kehotetaan käyttämään maskia. Suosituksen tullessa se koskisi siis myös peruskoulun viimeisten luokkien oppilaita ja toisen asteen opiskelijoita.