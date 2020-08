Koronatestejä pystyttäisiin tekemään 14  000 päivässä, niitä tehdään 10  000

Positiivisten tapausten osuus testatuista näytteistä on pysynyt pienenä.

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Laboratorioiden virustestauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 14 000 näytettä päivässä, kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteessa. Viimeisten kahden viikon aikana koronavirustestejä on tehty yhä suurempia määriä. Päiväkohtaisesti testejä on tehty tyypillisesti yli 10 000.

