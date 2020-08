THL: Suomessa todettu seitsemän uutta koronavirustartuntaa

Antti Aimo-Koivisto

Suomessa on todettu seitsemän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu nyt 8 049.

Tartunnoista 5 816 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin alueella. Kaupungeista eniten tartuntoja on Helsingissä, missä on todettu 2 944 tartuntaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu tähän mennessä 335. Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.