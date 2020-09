Jyväskylässä kahdeksan uutta koronatartuntaa, jopa 140 altistunutta karanteeniin – kaikkiaan Suomessa raportoitu 56 uutta tartuntaa

Lehtikuva / Vesa Moilanen

Uusia rajoitustoimenpiteitä arvioidaan ja otetaan käyttöön, jos tilanne Jyväskylässä heikkenee, kertoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Suomessa on raportoitu 56 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on nyt 8 142 ja taudista parantuneita arvellaan olevan noin 7 200.

Kahden viime viikon aikana koronavirustartuntoja on todettu 366, mikä on 73 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on Suomessa 336. Eiliseltä peräisin olevien tietojen mukaan sairaalahoidossa on 10 ihmistä, joista yksi on tehohoidossa.

THL:n mukaan uusista tartunnoista 12 raportoitiin Helsingissä, yhdeksän Espoossa ja kahdeksan Turussa. Viisi tartuntaa kirjattiin Vantaalla, Jyväskylässä ja Kuhmossa.

Jyväskylän kaupunki kertoi aiemmin tänään itse kahdeksasta uudesta koronavirustartunnasta ja jopa 140 altistuneesta. Alkuviikon aikana tartuntoja on Jyväskylässä todettu yhteensä 19 ja karanteeniin on asetettu yhteensä lähes 400 ihmistä.

Jyväskylän kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että vaikka tilanne on kokonaisuudessaan vakava, se on kuitenkin hallinnassa. Kaikkien tartuntaketjujen alkuperä on tiedossa, ja laajat karanteenit on pystytty kohdentamaan niihin henkilöihin, jotka ovat olleet kontaktissa tartunnan saaneiden kanssa.

Uusia tartuntoja epäillään ilmaantuvan Jyväskylässä lisää vielä lähipäivinä. Kaupungin terveydenhuoltoon on lisätty jäljityshoitajia, jotka selvittävät nopeasti tartunnan saaneiden kontaktit ja arvioivat uusien karanteenien tarvetta.

Uusia rajoitustoimenpiteitä arvioidaan ja otetaan käyttöön, jos tilanne Jyväskylässä heikkenee, kertoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Esimerkiksi tapahtumien ja harrastustoiminnan rajoituksia voidaan tarkastella uudelleen, jos tartuntaketjut lähtevät leviämään hallitsemattomasti.

"Nyt, kun tartuntaketjut ovat vielä hyvin terveydenhuollon tiedossa, lähdemme siitä, että toiminnot pidetään mahdollisimman normaaleina. Muutoksia tehdään kuitenkin tarvittaessa nopeasti, jotta asukkaiden terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa", Koivisto kertoo kaupungin tiedotteessa.

Maanantaina kerrottiin, että tartuntojen syynä ovat yksityisten ihmisten järjestämät tapahtumat, joissa on tapahtunut joukkoaltistumisia.