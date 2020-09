Puolustusvoimat tarkentaa maastoruokailuohjetta kritiikin jälkeen – "Osa varusmiehistä on kokenut, ettei ruoka tahdo riittää"

Linjauksen taustalla on maastoruokailujen lisääminen, joka on ollut yksi toimista koronaepidemian leviämistä vastaan.

Muun muassa Varusmiesliitto on ollut huolissaan varusmiesten ruokavalion monipuolisuudesta ja riittävästä energiasta.

Puolustusvoimat tarkentaa varusmiesten maastoruokailuun liittyvää ohjeistustaan, kertoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Linjauksen taustalla on maastoruokailujen lisääminen, joka on ollut yksi toimista koronaepidemian leviämistä vastaan. Puolustusvoimat on tällä tavoin rajoittanut varusmiesten keskinäistä kanssakäymistä.

Kaikkosen mukaan linjauksen takana on asiasta julkisuudessa käyty keskustelu. Esimerkiksi Varusmiesliitto on ollut huolissaan varusmiesten ruokavalion monipuolisuudesta ja riittävästä energiasta.

Helsingin Sanomissa sunnuntaina julkaistussa mielipidekirjoituksessa liitto kirjoitti, ettei maastoruokailua ole tarkoitettu pitkäaikaiseksi ratkaisuksi. Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnassa.

"Olen myös itse saanut asiasta suoraan viestejä viime kuukausina, varsinkin varusmiesten äidit ovat olleet aktiivisia", Kaikkonen kertoo linjauksen taustoista STT:lle.

Kaikkonen huomauttaa, että Puolustusvoimat on onnistuneesti estänyt koronaviruksen leviämisen varuskunnissa. Hänen mukaansa on tärkeää kuitenkin varmistaa, että varusmiehille tarjottava ruoka on ravitsevaa, monipuolista ja maukasta.

"Huolta on ollut erityisesti maastoruokailun riittävyydestä. Osa varusmiehistä on kokenut, ettei ruoka oikein tahdo riittää."

Ministeri vastasi STT:n kysymyksiin sähköpostilla kiireisiin vedoten. Kaikkonen oli aiemmin kertonut Facebookissa, että hän on keskustellut asiasta Puolustusvoimien komentajan kanssa.