Syke ja Luke muka eri linjoilla maataloudesta – pääjohtaja: "Mielestäni se kuva on yhtenäistynyt"

Kai Widell

Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajan Lea Kaupin mukaan Luonnonvarakeskuksen tutkijat osallistuvat mallikkaasti julkiseen keskusteluun.

"Yleisesti ottaen he ovat tuoneet omia näkemyksiään ja tutkimustuloksiaan varsin hyvin esiin", Kauppi sanoo.

Aiemmin maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kritisoi Luonnonvarakeskuksen tutkijoita aktiivisuuden puutteesta.

MT kysyi aiemmin Itämeren kuormitukseen liittyviä kommentteja Luonnonvarakeskuksen tutkijalta. Tällöin kommenttipyyntö ohjattiin Suomen ympäristökeskukseen. Kauppi pitää tällaista toimintaa luontevana.

"Niin mekin yleensä teemme silloin kun tulee kysymys esimerkiksi maatalouteen niin, että Lukessa on parempi osaaminen. Silloin me aina sanomme, että kannattaa kysyä sieltä", hän sanoo.

Ajatusta siitä, että Suomen ympäristökeskuksella olisi maatalouteen liittyvissä kysymyksissä tutkimuslaitosten välinen niin sanottu ilmaherruus, pääjohtaja ei myönnä.

Kauppi huomauttaa kuitenkin, että Syke:llä on kansallinen vastuu Suomen meri- ja rannikkoalueiden seurannoista ja niihin liittyvistä tutkimuksista ja tietysti tutkimuksesta. Näin ollen lainsäädännön pohjalta tulevan tutkimuslaitosten keskinäisen työnjaon kautta Itämeren tilan ja jokien Itämereen tuoman kuormituksen kommentointi kuuluu Kaupin johtaman tutkimuslaitoksen tontille.

Työnjakoa Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen välillä pääjohtaja Kauppi pitää toimivana.

"Yhteistyömme on koko ajan tiivistynyt. Jos ajattelemme tutkimusta, monissa hankkeissa yritetään etsiä parasta osaamisen yhdistelmää", hän kommentoi.

Toisaalta on syytä muistaa se, että myös käynnissä olevat tutkimushankkeet vaikuttavat jonkin verran työnjaon rajoihin.

Käsitys siitä, miten maatalous vaikuttaa vaikkapa Itämereen on Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kesken yhteneväinen.

"Mielestäni se kuva on yhtenäistynyt. Joskus on jopa viime aikoina ollut niin, että olen pannut merkille Lukesta tulleet hyvinkin tiukat kannanotot siitä, että kuormitus on suurta", Kauppi sanoo.

Tilannekuvan yhtenäistyminen on lähtenyt Kaupin mukaan liikkeelle noin 40 vuotta sitten. Sen jälkeen seuraava suuri askel yhtenäistymisen tiellä oli hieman ennen Luonnonvarakeskuksen perustamista 2000-luvun alkupuolella.

"Silloin tiivistettiin virallisestikin tätä tutkimuslaitosyhteistyötä", Kauppi viittaa luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET:in perustamiseen.

