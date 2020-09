Liikenneministeri Harakka lähtömaatestauksesta: Suomalaisilta matkustajilta ei vaadittaisi koronatestiä – lakimuutos voimaan aikaisintaan lokakuussa

Liikenneministeri Timo Harakka (sd.) sanoo tiedotteessa olevan selvää, että liikenneviranomaisten toimivaltaa on lisättävä, jotta liikenteen terveysturvallisuus taataan. LEHTIKUVA / Mikko Stig

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) sanoo STT:lle, että negatiivisen koronatestin vaatimus ei koskisi suomalaisia tai Suomessa vakituisesti asuvia ulkomaalaisia matkustajia. Harakka totesi, ettei lakiin suunniteltu vaatimus testauksesta lähtömaissa ohita perustuslakiin kirjattua oikeutta palata kotimaahan.

Kaavailtua koronatestivaatimusta ei myöskään sovellettaisi rajaliikenteessä, jossa kuljetaan esimerkiksi yksityisautolla.

Valmisteilla oleva lakiesitys on määrä antaa eduskunnalle 24. syyskuuta, ja se voisi astua voimaan aikaisintaan lokakuussa, Harakka arveli.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee pikavauhtia negatiivista koronatestiä koskevaa lakimuutosta. Muutos on osa laajempaa terveysturvallisuutta koskevaa lakipakettia.

"On tullut selväksi, että liikenneviranomaisten toimivaltaa on lisättävä, jotta liikenteen terveysturvallisuus taataan. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on oikeus katkaista väliaikaisesti vaarallisia lentoreittejä. Päivittäisessä ulkomaanliikenteessä olisi tehokkainta, että lennoilla, laivoilla, busseissa ja junissa kuljetuksen järjestäjä velvoitetaan huolehtimaan ja tarkastamaan, että matkailijalla on todistus negatiivisesta testituloksesta", sanoo Harakka tiedotteessa.

Kyseessä olisi määräaikainen laki, joka olisi voimassa ensi vuoden loppuun. Lakiesitys on määrä lähettää lausuntokierrokselle ensi viikolla.

Velvollisuus vaatia negatiivista tartuntatautitestiä matkustajilta tulisi käyttöön silloin, kun terveysviranomaiset ovat todenneet laajaa tartunnan vaaraa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin. Velvollisuus koskisi kaikkia liikennemuotoja.