Kiuru: "Epidemia voi kiihtyä nykyisestä, ja uhka on olemassa" – Koronapandemian leviäminen halutaan estää kolmen portaan suunnitelmalla

Hyvä käsihygienia on jatkossa tärkeä kansalaisvelvollisuus, jolla koronapandemia voidaan asiantuntijoiden mukaan nujertaa.

Hallitus on julkaissut toimintasuunnitelman, joka toimii ohjeena hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen koronavirusepidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen.

"Epidemia voi kiihtyä nykyisestään, ja uhka on olemassa. Nyt keräämme joukot ja tahtotilan, joilla tilanteeseen reagoidaan nopeasti. Siihen auttavat laukaisukriteerit, milloin pitää ryhtyä toimiin", peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi valtioneuvoston torstaisessa tiedotustilaisuudessa.

Suunnitelmassa perustaso vastaa tilannetta keskikesällä 2020. Tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen, kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni.

Kiihtymisvaiheessa alueellinen ilmaantuvuus on suuruusluokkaa 10–25 tapausta 100 000 kansalaista kohden kahden viikon aikana. Paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka pääsääntöisesti jäljitettävissä ja sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.

Leviämisvaiheessa tartunnat leviävät alueellisesti tai laajemmin. Silloin suuruusluokka on 18–50 tapausta per 100 000 kansalaista 14 vuorokauden aikana.

Tällöin tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli kymmenen prosenttia. Alle puolet tartuntalähteistä on jäljitettävissä, ja sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

Sekä alueellisen että valtakunnallisen epidemiologinen tilanteen luokittelu perustuu kokonaisarvioon, jossa käytetään apuna määrällisiä ja laadullisia kriteerejä sekä huomioidaan muutosten suunta, nopeus ja alueen väestöpohja.

"Testaa, jäljitä, eristä ja hoida säilyvät käytössä. Paikalliset ja alueelliset toimet voivat myös olla erilaisia eri osissa maata tilanteesta riippuen. Laajat rajoitukset ovat viimeinen keino", sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoo.

Vaikka keväästä asti on opittu epidemian kehityksestä paljon, Voipio-Pulkki on varovainen tilanteen kehittymisestä.

"Virus on yllättänyt meidät lähes joka viikko. Tarvitaan pitkäkestoista ja motivoivaa tiedottamista."

Maailmalla tautitilanne pysyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan korkeana vielä pitkään ensi vuoden puolelle asti.

"Ennaltaehkäisevä työ on etusijalla, ja vastuu on meillä kaikilla suomalaisilla. Koronavilkkusovelluksen 1,5 miljoonaan yltävä latausmäärä on hyvä merkki siitä, että meillä halutaan ottaa ennaltaehkäisy vakavasti", Salminen kiittelee.

