Lapin matkailuyrittäjät joutuvat yhä jännittämään joulusesongin kohtaloa

Matkailuyrittäjien epävarmuus kasvaa talvikauden lähestyessä, mutta suunnitelmat matkailuputkesta eivät ole valmiina. Säätytalolle torstaina kokoontunut hallitus sivusi aihetta, mutta neuvotteluissa linjattiin isompaa kuvaa – strategiaa siitä, miten hallitus reagoi epidemian eri vaiheissa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vaikutti tuskastuneelta mennessään neuvotteluihin ja toivoi linjauksia. Hallituksen pitäisi hänen mielestään pystyä vakuuttamaan matkanjärjestäjille mahdollisimman nopeasti, että ulkomaisille matkailijoille luodaan matkustusväylä Suomeen.

"Kello käy kotimaisen matkailun näkövinkkelistä", Lintilä sanoi.

Suomen epidemiatilanne on parempi kuin monissa muissa maissa. Sen takia Suomi edellyttää monien maiden osalta kahden viikon omaehtoista karanteenia maahan tultaessa, mikä ei lomamatkailijoille ole usein realistista.

Neuvotteluiden jälkeen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla (sd.) ei ollut kerrottavaa, koska valmistelu on kesken. Tilanteen vakavuus on hänen mukaansa kuitenkin tunnistettu. Matkailu- ja rajakysymyksistä on tarkoitus neuvotella ensi viikolla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vakuutti, että hallitus ehtii tehdä päätöksiä silmällä pitäen Lapin joulusesonkia.

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi keskiviikkona valmistelevansa lainsäädäntöä, jonka myötä Suomeen suuntaavilta ulkomaalaisilta vaadittaisiin koronatestitulos ennen junaan, laivaan tai lentokoneeseen astumista. Tällä helpotetaan Marinin mukaan matkailuyrittäjien tilannetta.