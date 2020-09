THL muistuttaa opiskelijajuhlien järjestäjiä tartuntariskeistä – useita koronatartuntoja tapahtumissa ympäri maata

Suomessa on raportoitu tänään 25 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

THL muistuttaa, että opiskelijatapahtumien järjestäjien on ennakkoon syytä pohtia kriittisesti suurten kokoontumisten järjestämistä.

Opiskelijajuhlissa on aiheutunut useita koronatartuntoja eri puolilla Suomea, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n mukaan tapahtumiin on osallistunut jopa useita satoja ihmisiä. Koronalle altistuneet asetetaan varotoimena karanteeniin.

THL muistuttaa tiedotteessaan, että opiskelijatapahtumien järjestäjien on ennakkoon syytä pohtia kriittisesti suurten kokoontumisten järjestämistä. Jos tapahtumia järjestetään, on turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta välttämätöntä huolehtia.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen korostaa tiedotteessa, että edes lieväoireisena ei tulisi osallistua tapahtumiin tai liikkua julkisilla paikoilla.

Suomessa on raportoitu tänään 25 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 354 tartuntaa, mikä on 37 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Näiden kahden edellisen viikon tartuntamäärä oli 317, kun sitä edeltävien kahden viikon aikana tartuntoja todettiin 174. Tartuntojen määrä on siis edelleen kasvussa, mutta kasvun vauhti on hidastunut.

Sairaalahoidossa koronaviruksen takia on tällä hetkellä 14 ihmistä, mikä on viisi enemmän kuin keskiviikkona. Heistä yksi on tehohoidossa. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia ei tänään raportoitu.

Sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Tampereen yliopistossa on löytynyt seitsemän koronavirustartuntaa, jotka kuuluvat samaan tartuntaketjuun, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) Twitterissä.

Kaikki sairastuneet ovat Taysin mukaan lieväoireisia. Tartunnalle altistuneita on yli 70, ja heidät on asetettu karanteeniin.

Asiasta aiemmin uutisoineen Ylen mukaan altistuneet ovat yliopiston keskustakampukselta. Tartunnat eivät ole ilmeisesti tapahtuneet yliopiston tiloissa, vaan vapaa-ajalla.

Helsingissä kaikkiaan 139 koululaista ja henkilökuntaan kuuluvaa on altistunut koronatartunnalle Kannelmäen peruskoulussa. Altistuneita oppilaita on 118 ja henkilökunnan jäseniä 21, Helsingin kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Kaikki altistumiset ovat tapahtuneet koulun toimipisteessä, joka sijaitsee osoitteessa Runonlaulajantie 40. Kannelmäen peruskoulussa on yli tuhat oppilasta, joista Runonlaulajantiellä opiskelee hieman yli puolet.

"Kaikki altistuneet ovat karanteenissa. Lisäksi olemme siirtäneet muitakin oppilaita etäopetukseen", kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Osa koulun 5.–9.-luokkalaisista vuorottelee ensi viikon lähi- ja etäopetuksen välillä. Lähiopetukseen jäävät 1.–4.-luokkalaiset sekä erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat ja suurin osa 5.–9.-luokkalaisista.

Etäopetuksessa olevat oppilaat ruokailevat koululla porrastetun aikataulun mukaisesti, pois lukien karanteeniin määrätyt oppilaat. Koulu toimittaa huoltajille tarkemmat ohjeet Wilman kautta.

Kuhmossa viime viikon perjantaina ilmenneestä laajasta korona-altistuksesta on vahvistettu uusia tartuntoja, Kainuun sote kertoo. Tähän mennessä on löytynyt yhteensä 24 tartuntaa, joista 22 on Kuhmossa, yksi Sotkamossa ja yksi Kajaanissa.

Torstai-iltana saatiin positiivinen testitulos myös Kuhmon kotihoidon työntekijältä. Oireeton työntekijä on ollut töissä vielä keskiviikkona ja käyttänyt asianmukaisesti suojaimia.

Tiedotteen mukaan on epätodennäköistä, että merkittäviä altistumisia olisi tapahtunut. Kaikki mahdollisesti altistuneet työntekijät ja asiakkaat testataan perjantaina, ja vastaukset saadaan samana päivänä.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on joukkotestattu koronaviruksen riskimaista saapuvien lentojen matkustajia. Esimerkiksi torstaina testattiin Tukholmasta, Pariisista ja Amsterdamista saapuneet matkustajat, tänään Minskistä saapuneet.

Koronatestiin meneminen on kuitenkin edelleen vapaaehtoista.

Kaikkiaan lentoasemalla on elokuun aikana testattu noin 2 700 lentomatkustajaa. Positiivisen testituloksen on saanut 26 ihmistä.

Turun kaupunki testaa ensi viikolla pilottikokeilla satamaan perustettavien terveysneuvontapisteiden toimintaa, kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi tiedotustilaisuudessa.

Pisteillä tarjotaan koronavirustestiä Ruotsista tuleville matkustajille, ja he saavat ohjeistuksen omaehtoisesta karanteenista. Pilotti toteutetaan maanantaina Viking Linen ja tiistaina Tallink Siljan terminaalissa.

Kansimatkustajille ja autokannen kautta saapuville perustetaan erilliset neuvontapisteet.