Suomessa 36 uutta koronatartuntaa – kahden viikon tartunnat hienoisessa kasvussa

LEHTIKUVA / KIMMO RAUTMAA

Pandemia-vastaanotto Kuhmon terveysasemalla.

Suomessa on raportoitu tänään 36 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 355 tartuntaa, mikä on 17 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Seitsemän viime päivän aikana tartuntoja on todettu 212, kun edellisten seitsemän päivän summa oli 143.

Sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Perjantain tietojen mukaan Suomessa on todettu yhteensä 335 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Kainuussa on laajan korona-altistuksen seurauksena karanteenissa noin 200 ihmistä, kertoo Kainuun sote. Ilman uusia tartuntoja karanteenien määrä puolittuu viikon kuluessa.

Kuhmossa viime viikon perjantaina ilmenneestä korona-altistuksesta on löytynyt yhteensä 25 koronatartuntaa. Tartunnoista 23 on todettu Kuhmossa, yksi Sotkamossa ja yksi Kajaanissa.