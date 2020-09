Finnairin matkustajamäärät putosivat lähes 86 prosenttia verrattuna viime vuoden elokuuhun

Finnair kuljetti tämän vuoden elokuussa 193 000 matkustajaa. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Finnair kuljetti tämän vuoden elokuussa 85,8 prosenttia vähemmän matkustajia kuin viime vuoden elokuussa, Finnair kertoo tiedotteessa. Yhteensä Finnair kuljetti tämän vuoden elokuussa 193 000 matkustajaa. Luku on 32,9 prosenttia enemmän kuin heinäkuussa.

Finnair operoi päivittäin keskimäärin 116 lentoa pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 96,4 prosenttia Aasian-liikenteessä, sata prosenttia Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 86,4 prosenttia Euroopan-liikenteessä ja 64,6 prosenttia kotimaanliikenteessä.

Koronavirus ja sen myötä tulleet matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti matkustajamääriin.

Finnair kertoi elokuun lopussa vähentävänsä noin tuhat työpaikkaa. Lisäksi Finnair suunnittelee tekevänsä muita rakenteellisia muutoksia ja lisää lomautuksia koronapandemian vaikutusten vuoksi.

Yt-neuvotteluiden piirissä on Suomessa 2 800 työntekijää. Finnairilla on Suomessa yhteensä noin 6 200 työntekijää, joista lähes jokainen on ollut lomautettuna jossain vaiheessa kevättä tai kesää.s

Suunnitellut henkilöstövähennykset ovat osa Finnairin säästötavoitetta, jota yhtiö ilmoitti elokuun lopussa kasvattavansa 80 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon.