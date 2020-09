Kolmasosa kansasta eristäisi Uudenmaan jälleen – uusmaalaiset vastustavat ankarasti

Jaana Kankaanpää

Poliisit valvoivat liikennettä Hyvinkäällä Uudenmaan rajalla 9. huhtikuuta. Eristys lopetettiin 15.4.

Suomalaisten enemmistö ei halua eristää Uuttamaata koronatilanteen vuoksi. 57 prosenttia Maaseudun Tulevaisuuden teettämään kyselyyn vastanneista pitäisi Uudenmaan avoimena ja 31 prosenttia sulkisi rajat.

Kyselyn teki Kantar TNS Agri Oy elokuun lopussa ja syyskuun alussa.

Keväällä hallitus päätti sulkea Uudenmaan työmatkoja lukuun ottamatta, koska koronatartuntoja oli Uudellamaalla muuta maata enemmän. Rajat olivat kiinni 28.3.–15.4.

Nyt tartunnat ovat levinneet laajemmin koko maahan, vaikka eniten niitä on edelleen Helsingin–Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Uudenmaan eristystä kannattavat eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä maaseutumaisissa kunnissa asuvat. Maaseutumaisten kuntien asukkaista noin 40 prosenttia eristäisi Uudenmaan, noin puolet ei sitä halua.

Uusimaalaisista ja pääkaupunkiseudulla asuvista 82 prosenttia vastustaa eristämistä ja noin joka kymmenes kannattaa. Etelä-Suomessa Uudenmaan ulkopuolella asuvista yli 40 prosenttia on eristämisen kannalla ja liki puolet vastustaa.

Miehistä hieman suurempi osa kannattaa Uudenmaan eristämistä kuin naisista. Eläkeläisistä eristämisen kannalla on neljännes.

Työttömistä noin 40 prosenttia sulkisi Uudenmaan rajat ja suunnilleen saman verran pitäisi avattuna. Mitä suuremmat kotitalouden tulot ovat, sen vähemmän Uudenmaan eristämistä kannatetaan.

Kysely tehtiin internetissä 28.8 – 1.9. ja siihen vastasi 1 120 henkilöä. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttia molempiin suuntiin täydellä vastaajajoukolla. Mitä pienempi vastaajaryhmä on, sen suurempi on virhemarginaali.

Jukka Pasonen