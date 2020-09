Pyöräilyn suosion kasvu on lisännyt myös pyörävarkauksia – katso grafiikasta, missä päin Suomea varkaat ovat olleet erityisen ahkeria

Pohjola Vakuutuksen mukaan varastetun pyörän omavastuu on yleensä 150 euroa.

"Varastettu eilen kerrostalon sisäpihalta. Löytöpalkkio." Ilmoitukset polkupyörävarkauksista ovat arkipäivää Helsingin Kallion kaupunginosan asukkaiden Facebook-ryhmässä.

Pimeitä pyöriä pulpahtelee netin myyntisivustoille, joista ihmiset metsästävät omiaan poliisin kanssa ja ilman.

Poliisin tietoon on tullut tänä vuonna noin 13 800 polkupyörävarkautta. Määrä on lähes 2 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Vuosina 2018 ja 2019 pyöriä varastettiin noin 20 000 vuodessa.

Rikosylitarkastaja Juha Laaksonen Poliisihallituksesta arvelee, että pyörävakaudet ovat lisääntyneet myös sen vuoksi, että ihmiset ovat innostuneet korona-aikana ostamaan polkupyöriä. Varastettavaa on yksinkertaisesti enemmän.

"Polkupyörät ovat houkuttelevia, niitä on helppo anastaa, niitä on kaikkialla ja ne on helppo myydä joko kokonaisina tai varaosina eteenpäin."

Poliisi kehottaa merkitsemään varkauden varalta muistiin pyörän tunnistetiedot: merkin, mallin, värin, rungon numeron sekä mahdolliset erityistuntomerkit. Lisäksi kannatta ottaa valokuva pyörästä. Pyörävarkaudesta voi ilmoittaa poliisille esimerkiksi nettisivujen kautta.

Poliisi neuvoo ehkäisemään pyörävarkauksia kunnollisella lukituksella. Polkupyörän kiinteän lukon lisäksi tarvitaan jämäkkä irtolukko, jolla pyörä kiinnitetään telineeseen tai pylvääseen.

Vakuutusyhtiöt eivät edellytä, että pyörä on lukittu tietynlaisella lukolla. Pohjola Vakuutuksen omaisuuskorvauspalveluiden johtaja Markus Uimonen kertoo, että yhtiön Omakoti-vakuutus korvaa varkauden tai ilkivallan kohteeksi joutuneen pyörän jopa 5 000 euroon asti, mikäli se on ollut lukittuna asianmukaisesti.

Omavastuu on yleensä 150 euroa. Uimosen mukaan pyörävarkauksista on saapunut tänä vuonna vähemmän korvaushakemuksia kuin viime vuosina samalla ajanjaksolla.

