Perussuomalaisten vaalipäällikön murhan yrityksestä epäilty kaupunginvaltuutettu ei nauti Jyväskylän vastuuhenkilöiden luottamusta

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu on vangittu epäiltynä perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan (kuvassa) murhan yrityksestä. LEHTIKUVA / Hannu Rainamo

Murhan yrityksestä epäilty Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ei nauti luottamusta, katsovat kaupungin vastuuhenkilöt. Valtuutettu on vangittu epäiltynä perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä.

Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallitus ja kaupungin johto kokoontuivat käsittelemään asiaa perjantai-iltana. Valtuuston varapuheenjohtaja Tuulia Kuntsi (kesk.) kertoi maanantaina STT:lle, että epäillynn valtuutetun kanssa pyritään keskusteluyhteyteen.

Epäilty henkilö on sekä valtuutettu että kaupunginhallituksen jäsen. Kuntalain mukaan luottamushenkilö voidaan pidättää toimestaan luottamustoimen ulkopuolella tehdyn rikoksen johdosta silloin, jos hänet on asetettu syytteeseen tuomioistuimessa. Lain mukaan kussakin tapauksessa on arvioitava erikseen, johtaako rikos luottamustoimesta pidättämiseen.

"Luottamustehtävistä ei lain mukaan voi noin vain ketään irtisanoa. Ei riitä, että on vangittu todennäköisin syin. Seuraavaksi kuullaan valtuutettua itseään, luottamustehtävistähän voi erota itse", sanoo Kuntsi.

Keskusrikospoliisi kertoi perjantaina, että kaksi miestä on vangittu murhan yrityksestä epäiltyinä. Epäilty murhan yritys tapahtui Jämsän Jämsänkoskella. Toinen vangittu epäilty on äärioikeistovaikuttaja, joka on muun muassa Kansallismielisten liiton puheenjohtaja.

Pekka Kataja on aiemmin kertonut, että kaksi miestä tunkeutui hänen asuntoonsa ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä. Kataja joutui sairaalahoitoon Tampereelle, mutta on sittemmin päässyt pois sairaalasta.

Keskusrikospoliisin mukaan epäillyt otettiin kiinni 3. syyskuuta Keski-Suomessa. Heidät vangittiin sunnuntaina 6. syyskuuta Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, joka tuolloin oli päivystävä käräjäoikeus.

Poliisi on tiedottanut tutkintaan liittyvistä asioista niukasti. Tutkintaa johtava rikoskomisario Jussi Luoto on kertonut STT:lle, että yksi syy tähän on se, että epäiltyyn rikokseen liittyviä henkilöitä saattaa olla vielä vapaana.

