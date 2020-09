Berlusconi selvisi koronasta ja pääsi sairaalasta

Italian ex-pääministeri Silvio Berlusconilla todettiin koronavirustartunta syyskuun alussa sen jälkeen, kun hän oli palannut lomalta luksushuvilaltaan Sardiniassa. LEHTIKUVA/AFP

Italian ex-pääministeri Silvio Berlusconi, 83, pääsi maanantaina sairaalasta, jonne hän joutui koronavirustartunnan vuoksi. Berlusconi oli sairaalassa 11 päivää.

"Ensimmäiset kolme päivää olivat erittäin vaikeita. Se oli kovaa. Taivaan ja lääkärien kiitos, pääsin yli kenties elämäni pahimmasta koettelemuksesta. Näytän jälleen kerran selvinneen", sanoi Berlusconi toimittajille poistuessaan sairaalasta.

Berlusconilla on ollut terveyshuolia ennenkin; muun muassa vuonna 2016 hänelle tehtiin avosydänleikkaus. Hän on kuitenkin selättänyt vaivat ja jatkanut myös politiikassa sitkeästi eteenpäin huolimatta skandaaleista ja oikeusjutuista, mikä on tuonut hänelle lempinimen Kuolematon.

Berlusconilla todettiin koronavirustartunta syyskuun alussa sen jälkeen, kun hän oli palannut lomalta luksushuvilaltaan Sardiniassa. Myös Berlusconin tytär, Barbara, 36, ja poika Luigi, 31, sekä hänen elämänkumppaninsa Marta Fascina ovat saaneet tartunnan.