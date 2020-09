Jyväskylän kaupunginhallitus eroamassa Torssosen tapauksen vuoksi – murhan yrityksestä epäilty valtuutettu ei ole suostunut eroamaan luottamustehtävistään

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu on vangittu epäiltynä perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan (kuvassa) murhan yrityksestä. LEHTIKUVA / Hannu Rainamo

Jyväskylän kaupunginhallitus on eroamassa. Taustalla on murhan yrityksestä epäillyn valtuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen Teemu Torssosen tapaus. Torssonen ei ole suostunut eroamaan luottamustehtävistään.

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto perustaa tilapäisen valiokunnan, joka valmistelee kaupunginhallituksen erottamisen valtuuston varsinaiseen päätöksentekoon kuntalain mukaisella tavalla. Jos valtuustossa päädytään kaupunginhallituksen erottamiseen, valtuusto nimeää myös uuden hallituksen kokoonpanon. Valtuuston on määrä käsitellä asiaa ensi maanantaina.

Kuntalain mukaan rikoksesta epäilty valtuutettu voidaan erottaa luottamustehtävistään, jos häntä vastaan on nostettu syyte. Torssosta vastaan syytettä ei ole, vaan hän on tutkintavankeudessa. Laki mahdollistaa kuitenkin sen, että koko luottamuselin eroaa ja sen tilalle valitaan uusi.

Kaupungin vastuuhenkilöt katsovat, että Torssonen ei nauti luottamusta. Torssonen on vangittu epäiltynä perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä.

Keskusrikospoliisi kertoi perjantaina, että kaksi miestä on vangittu murhan yrityksestä epäiltyinä. Epäilty murhan yritys tapahtui Jämsän Jämsänkoskella. Toinen vangittu epäilty on äärioikeistovaikuttaja. Hän on muun muassa Kansallismielisten liiton puheenjohtaja.

Pekka Kataja on aiemmin kertonut, että kaksi miestä tunkeutui hänen asuntoonsa ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä. Kataja joutui sairaalahoitoon Tampereelle, mutta on sittemmin päässyt pois sairaalasta.

Keskusrikospoliisin mukaan epäillyt otettiin kiinni 3. syyskuuta Keski-Suomessa. Heidät vangittiin sunnuntaina 6. syyskuuta Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, joka tuolloin oli päivystävä käräjäoikeus.

Poliisi on tiedottanut tutkintaan liittyvistä asioista niukasti. Tutkintaa johtava rikoskomisario Jussi Luoto on kertonut STT:lle, että yksi syy tähän on se, että epäiltyyn rikokseen liittyviä henkilöitä saattaa olla vielä vapaana.

Vuonna 1981 syntynyt Torssonen vangittiin 6. syyskuuta todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä ja vuonna 1976 syntyneen epäillyn lievemmällä syytä epäillä -perusteella.

Perjantaina Keski-Suomen käräjäoikeudessa myös toinen epäilty määrättiin vangittavaksi todennäköisin syin. Viimeksi mainittu vangitsemisen peruste tarkoittaa vankempaa rikosepäilyä eli sitä, että syyllisyyden tueksi on olemassa todennäköisiä syitä.