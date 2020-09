Iskeekö Suomeen keskiviikkona Hilla vai torstaina Aila Aapelin voimalla? Syysmyräkän nimi ratkeaa rajuilman ajankohdasta

Pekka Fali

Voimakas syöksyvirtaus tuhosi metsää Oulun seudulla elokuussa 2016.

Pohjoisenpuoleinen tuuli voimistuu myrskylukemiin Pohjanlahdella keskiviikkona iltapäivällä.

Torstain vastaisesta yöstä alkaen myrskytuulia esiintyy myös etelämpänä olevilla merialueilla.

Ahvenanmaalla sekä länsi- ja lounaisrannikolla tuuli on erittäin puuskaista keskiviikkoillasta alkaen.

Myöhemmin torstain aikana voimakkaita puuskia esiintyy yleisesti mantereella maan länsiosassa, ja päivän ja illan aikana myös idässä.

”Myrsky on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakas. Tyypillisesti näin voimakkaat matalapainemyrskyt ajoittuvat myöhempään syksyyn ja talveen", sanoo päivystävä meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitokselta.

"Maa-alueilla puissa on vielä lehdet ja maa on roudaton, mikä tekee tästä myrskystä talvimyrskyjä vaikuttavamman.”

Myrskytilanne muistuttaa ennusteiden perusteella vuoden 2019 alun Aapeli-myrskyä, joka aiheutti runsaasti sähkökatkoja ja puustotuhoja erityisesti länsirannikolla sekä Ahvenanmaalla.

Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuuksia voimakkaimpien puuskien vaikutusalueen osalta.

Tuuli ja sade tietävät ongelmia maa- ja metsätaloudelle: tulvia, kaatuvia puita ja sähkökatkoja.

Myrskyn vetäytyessä torstaina itään sitä seuraavan pohjoisvirtauksen odotetaan jättävän jälkeensä merkittäviä tuhoja. Pohjoisesta yltyvä myrskytuuli on erityisen vahingollinen puille.

Tuulet voivat yltää 25 metriin sekunnissa. Lappi näyttää säästyvän pahimmalta myräkältä.

”Viime aikoina pohjoisen suuntaisia puuskia on tullut harvakseltaan. Siksi on todennäköistä, että maastossa on runsaasti juuri tällaisille tuulille herkkää puuta”, kertoo LS24.fi:lle päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa Ilmatieteen laitokselta.

Puintityöt jäävät tauolle, sillä ainakin Keski-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen ja Pohjois-Savoon on paikoin odotettavissa jopa 70 millimetrin vuorokautista sadekertymää.

Näin suuri sademäärä lyhyessä ajassa täyttää ojat ja aiheuttaa tulvimista alaville maille.

Esimerkiksi Pohjois-Savossa Vesannolla vettä tulee arviolta noin 30 millimetriä lisää neliölle entisten 100 millin lisäksi.

Sade alkaa Tampereen ja Jyväskylän pohjoispuolelta, ja sitä on odotettavissa Oulun korkeudelle saakka.

Etelässä sademäärät pysyvät keskiviikkona vielä vähäisinä, mutta torstaina sadealue liikkuu kaakkoon kohti Lappeenrantaa.

Lämpötilat jäävät sadealueilla alle 10 asteen, tosin etelän osin poutaisilla alueilla voidaan keskiviikkona yltää vielä jopa 18 asteeseen.

Torstaina pohjoistuuli laskee elohopean 6–10 asteeseen myös etelässä. Perjantain vastaisena yönä sää poutaantuu luoteesta alkaen.

Pohjois-Atlantilla syntyneen myrskyn taustalla vaikuttaa Tyynellämerellä toistuvasti esiintyvä La Niña -sääilmiö.

Lue myös:

Aapeli kaatoi Pohjanmaalla metsää 30 000–50 000 kuutiometriä – myrsky runteli hiljattain harvennettuja männiköitä

Voimakas El Niño sekoittaa säitä