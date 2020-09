THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan globaali koronatilanne on viimeksi heikentynyt oleellisesti Intiassa, osin myös Euroopassa. EU:n alueella tartuntamäärät ovat selvästi nousseet Espanjassa. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Suomessa on rekisteröity 49 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tartuntoja on nyt todettu Suomessa 8 799.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen arvioi aamupäivällä, että Suomen koronatartuntojen määrä on lisääntynyt huolestuttavasti etenkin viimeisen viikon aikana. Hän luonnehti Suomen koronatilannetta silti edelleen rauhalliseksi.

"Mutta suunta huolestuttaa. Tartunnoissa mennään ylöspäin", Puumalainen linjasi THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa.

THL on nyt päivittänyt liikennevalomallinsa, joka auttaa ihmisiä arvioimaan ulkomailla matkustamiseen liittyvää koronatartunnan riskiä. Suomalaisten on viranomaisten mukaan syytä varmistaa sen avulla, mistä maista voi matkustaa Suomen ilman rajoituksia. Mallin lauantaina voimaan tulevat linjaukset jaottelevat ulkomaat kolmeen luokkaan sen perusteella, kuinka suuri koronatartunnan riski niissä on.

Puumalaisen mukaan globaali koronatilanne on viimeksi heikentynyt oleellisesti Intiassa, osin myös Euroopassa. EU:n alueella tartuntamäärät ovat selvästi nousseet Espanjassa. Lähinaapureista koronatartunnat ovat viimeksi nousseet merkittävästi Tanskassa.

Puumalainen painotti, että Suomen viimeisten parin viikon kasvaneihin koronalukuihin ovat vaikuttaneet keskeisesti muutamat tartuntaryppäät. Ne ovat saaneet alkunsa esimerkiksi jääkiekon parissa ja ravintoloissa.

Koronan ilmaantuvuus vaihtelee Suomessa nyt paljon alueellisesti.

"Meillä on edelleen sairaanhoitopiirejä, joissa ei ole todettu yhtään tartuntaa kahteen viikkoon."

Siksi kasvomaskisuositus ei ole voimassa aivan koko Suomen alueella. Satakuntaan, Itä-Savoon ja Etelä-Karjalaan maskien käyttösuositusta ei ole annettu.

Johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä täydensi, että koronalta suojautumisessa voidaan tehdä kohdennettuja, alueellisia päätöksiä.

Pohjolan mukaan on syytä huomata, että Suomen koronatartuntojen ryppäät eivät ole nyt saaneet alkuaan ulkomailta.

"Ulkomailta tulleiden tartuntojen osuus on Suomessa pienentynyt. Tartunnat ovat tulleet kotimaasta."

Pohjolan mukaan muutos liittyy siihen, että matkailu ulkomaille on kesän jälkeen vähentynyt.

Muutoksena aiempaan on myös se, että tartunnan saaneet ovat olleet keskimäärin selvästi nuorempia kuin keväällä sairastuneet olivat. Kun keväällä alle viidesosa sairastuneista oli alle 30-vuotiaita, nyt liki kaksi kolmasosaa todetuista virustartunnoista on alle 30-vuotiailla.

Kuolleisuus koronavirukseen on Suomessakin tällä erää matalampi kuin se oli keväällä.

"Sairastumiset ovat nuoremmilla keskimäärin lievempiä kuin ikääntyneillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei koronakuolleisuus voisi nousta uudelleen hyvin huomattavaksi Suomessa, jos virus leviää vanhempiin ikäluokkiin."