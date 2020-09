Myrsky pauhaa nyt pahimmillaan – rajuimmat puuskat ravistelevat parhaillaan länsirannikkoa, mutta myös itäisten järvien rannoille povataan kovaa puhuria

Ilmatieteen laitoksen mukaan säätilanne kehittyy Varsinais-Suomessa sekä läntisen Uudenmaan rannikkovyöhykkeellä erittäin vaaralliseksi myrskypuuskien vuoksi. LEHTIKUVA / Roni Lehti

Aila-myrsky on alkuiltapäivällä kovimmillaan länsirannikolla ja maan länsiosissa, mutta suunta on jo itäkaakkoon päin, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

"Nyt eletään tätä voimakkainta myrskyn vaihetta", päivystävä meteorologi Kaisa Solin Ilmatieteen laitokselta kertoi STT:lle ennen yhtä iltapäivällä.

Maan länsiosassa puuskat ovat parhaillaan yli 15 metriä sekunnissa, rannikolla jopa 20 metriä sekunnissa. Jos pilvipeite alkaa lännessä repeillä ja aurinko pääsee kurkistelemaan väleistä, puuskaisuus lisääntynee entisestään.

"Idässä tuuli ei vielä ole niin kovaa, mutta voimistuu illaksi", Solin sanoi.

Kokonaisuudessaan itäiseen Suomeen ei ole luvattu yhtä voimakkaita tuulia kuin länteen, mutta etenkin järvien rannoilla päästään Solinin mukaan silti jopa 20 metrin sekuntivauhtiin.

"Idässäkin varmasti puita tulee kaatumaan sähkölinjoille niin kuin on nyt lännessä käynyt."

Sähköttömiä talouksia oli puoliltapäivin Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan noin 80 000. Katkoja oli toistaiseksi ollut laajalti Oulun ja Kuusamon seudusta etelään, kun itäisin sekä eteläisin Suomi pääkaupunkiseudulta itään oli vielä suurimmalta osin säästynyt katkoilta.

Energiateollisuus varoitti tviitissään aiemmin päivällä, että myrskyn siirtyessä itään sähkökatkoja on odotettavissa lisää. Länttä harvemman asutuksen vuoksi idässä on vähemmän maakaapelointia, ja siksi alue on alttiimpi sähkökatkoille.

Myrsky on jo hieman tyyntynyt läntisillä merialueilla, vaikka tuulet edelleen pauhaavatkin. Myös pohjoisessa voidaan Solinin mukaan toivoa helpotusta jo iltapäivällä.

Solinin mukaan lännessä tilanne alkaa helpottaa iltaa kohti, kun idässä pidellään hatuista kiinni pitkälle yöhön.

Sadealue väistyy hiljalleen ja lännessä ja etelässä poutaantuu vähitellen iltapäivää kohti. Kovimmat sateet painottuvat matalapaineen pohjoisreunalle ja maan itäosiin. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa sadetta vielä piisaa.

Kuluneen vuorokauden aikana sademäärät ovat olleet hyvin runsaita muun muassa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Esimerkiksi Kajaanissa kertyi Solinin mukaan vuorokaudessa 63,5 millimetriä vettä.

Ilmatieteen laitos julkaisi torstaiaamuna kello 9.20 kehotuksen siirtyä sisätiloihin Varsinais-Suomessa sekä läntisen Uudenmaan rannikkovyöhykkeellä. Laitos varoitti säätilanteen kehittyvän näillä alueilla erittäin vaaralliseksi myrskypuuskien vuoksi.

Twitterissä Ilmatieteen laitos kertoi, että Aila-myrskyn painopiste oli siirtymässä Pohjanmaalta Lounais-Suomeen, jonne tuulihuipun odotettiin tulevan alkuiltapäivällä. Varsinais-Suomen ja läntisen Uudenmaan rannikolla tuulenpuuskien nopeuden arvioitiin voivan nousta 25 metriin sekunnissa.

Tampereen tieliikennekeskuksesta kerrottiin STT:lle, että Varsinais-Suomessa lauttaliikenne Paraisten ja Nauvon välillä oli keskeytetty myrskyn vuoksi. Lisäksi Kaskisissa oli Eskilsön lossin liikenne keskeytettynä.

Liikennepäivystäjä Marko Nuutisen mukaan tieliikenne oli sujunut aamukymmeneen mennessä pääsääntöisesti hyvin.

"Tieliikenteellä ei ole ollut hirveän paljon ongelmia huonoon keliin nähden, mutta tämä myrskytilanne jatkuu alkuiltaan asti", Nuutinen sanoi.

Rataliikenne oli poikki ainoastaan Kokemäen ja Rauman välisellä rataosuudella, joten häiriöitä on tällä hetkellä vain tavaraliikenteessä. Henkilöliikenteessä ei ollut lainkaan häiriöitä ennen kello 10:tä.