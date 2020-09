Alkuvuoden aikana tieliikenteessä kuollut 149 ihmistä

Tieliikenteessä on loukkaantunut tänä vuonna 2 934 ihmistä.

Tammi–elokuun välisenä aikana tieliikenteessä on kuollut Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä 149 ihmistä. LEHTIKUVA / RONI LEHTI

Tieliikenteessä on kuollut vuoden 2020 tammi–elokuun välisenä aikana neljä ihmistä enemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla, kertoo Tilastokeskus.

Vuonna 2020 tammi–elokuun välisenä aikana tieliikenteessä on kuollut Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä 149 ihmistä ja 2 934 on loukkaantunut. Loukkaantuneita on 364 vähemmän kuin vuonna 2019 samaan aikaan.

Tämän vuoden elokuussa on kuollut tieliikenteessä 22 ihmistä. Se on yksi vähemmän kuin vuoden 2019 elokuussa.