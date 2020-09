Suomessa varmistui 93 uutta koronavirustartuntaa

Siun soten suosittelee Lieksan kaupungin alueella kasvomaskien käyttöä kaikissa julkisissa paikoissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei onnistu. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Suomessa on todettu 93 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 430 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana on todettu 858 tartuntaa. Sitä edeltäneellä 14 päivän jaksolla todettiin 428 tartuntaa. Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana tapauksia oli 538, mikä on 218 enemmän kuin edeltävän seitsemän vuorokauden tapaukset.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaalahoidossa olevien ihmisten määrät myöhemmin tänään.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote kertoi aamupäivällä, että Lieksassa Pohjois-Karjalassa on todettu laaja koronavirusrypäs, jossa on vahvistettu eilisen jälkeen kahdeksan uutta tartuntaa. Altistuneita on tiedossa kymmeniä, mutta jäljitystyö on yhä kesken.

