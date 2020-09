Kotimaa

Maski kauppaan, pankkiin ja kirkkoon: Jyväskylä antoi ensimmäisten joukossa laajan suosituksen yli 15-vuotiaille Kotimaa STT Maskin käyttämistä suositellaan myös toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä joukkoliikenteessä.

Carolina Husu

Suojautumista on Jyväskylässä toivottu myös muun muassa silloin, kun henkilö on saapunut Suomeen riskialueelta tai on hakeutumassa koronatestiin. Tarkka lista tilanteista löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Kiihtyvän koronatilanteen kanssa kamppaileva Jyväskylä on ensimmäisten joukossa ottanut käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uuden suosituksen laajentaa kasvomaskien käyttämistä. Maskia tulisi kaupungin mukaan käyttää muun muassa kaupoissa, ostoskeskuksissa, pankeissa, elokuvateattereissa ja kirkossa. Jyväskylä suosittaa, että yli 15-vuotiaat käyttävät seuraavat kaksi viikkoa kasvomaskia julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää, mutta myös ulkona ruuhkaisissa tapahtumissa. Maskin käyttämistä suositellaan myös toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä joukkoliikenteessä. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoo STT:lle, että maski arvioidaan tehokkaaksi tavaksi estää taudin leviämistä. Se on hänen mukaansa myös merkki ihmisille siitä, että on syytä olla varovainen, jotta tauti ei etene leviämisvaiheeseen. Jyväskylän tilanne on sikäli rauhallinen, että tartuntaketjut tunnetaan hyvin, eikä tauti leviä hallitsemattomasti. "Me arvioimme, että Jyväskylässä ollaan epidemian suhteen kiihtymisvaiheessa. Tartuttavuusluku on 36,5 (100 000 ihmistä kohti) ja sen takia päädyimme antamaan maskisuosituksen, joka noudattaa aika lailla THL:n kiihtymisvaiheen suositusta." Koiviston mukaan Jyväskylässä on harkittu ja valmisteltu myös jatkotoimia, jos tilanne ei rauhoitu. Jatkotoimia voisivat olla hänen mukaansa suosituksen antaminen ravintoloille aukioloista, yläkoulujen ja sitä vanhempien opiskelijoiden siirtäminen etäopetukseen tai kirjastojen ja muiden tilojen sulkeminen. Jyväskylässä koronaan sairastuneita on ollut eniten ikäryhmässä 26–50-vuotiaat. Kaupunki jakaa maskeja vähävaraisille. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ei toistaiseksi anna maskien käytöstä erillistä suositusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti tänään suositusta kasvomaskien käytöstä koronaepidemian mahdollisen kiihtymisvaiheen tai leviämisvaiheen varalle. Tartuntojen suuresta määrästä huolimatta Essoten alueella ollaan yhä epidemian perusvaiheessa, arvioi Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström. "Jos katsoisi vain koronaan sairastuneiden määrää, niin tilanne viittaisi taudin kiihtymisvaiheeseen. Mutta jos katsotaan kokonaistilanne, olemme vielä perusvaiheessa. Tartuntaketjut ovat hallinnassa ja kaikki tartunnat on pystytty jäljittämään. Jos ilmenee sellaisia tartuntoja, joita emme pysty jäljittämään, niin olemme kiihtymisvaiheessa. Siinä vaiheessa laajennamme suositusta maskien käytöstä", Gärdström sanoo tiedotteessa. Aiheet covid-19 maski