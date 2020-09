Suomalaiset kotitaloudet vaurastuivat viime vuonna: nettovarallisuus kasvoi lähes 35 miljardilla edellisvuotisesta

Velkaantumisaste jatkoi nousuaan, kuten se on tehnyt lähes yhtä soittoa vuodesta 1997 alkaen.

Suomalaisten kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi ripeää tahtia viime vuonna, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Kotitalouksilla oli rahoitusvaroja eli käteistä rahaa, osakkeita, rahasto-osuuksia, vakuutussaamisia ja muita vastaavia liki 332 miljardin euron edestä.

Muita varoja, joihin kuuluvat esimerkiksi asuinrakennukset ja maa, oli yli 506 miljardin euron edestä.

Vuoden aikana rahoitusvarat kasvoivat yli 27 miljardilla eurolla ja muut varat liki 18 miljardilla. Velat kasvoivat kymmenellä miljardilla 184 miljardiin.

Nettovarallisuudeksi jäi 654 miljardia ja kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi siten lähes 35 miljardilla edellisvuoteen verrattuna.

Kotitalouksien nettovarallisuus on kasvanut yhtä soittoa vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Velkakuorma on sekin ollut kasvussa, mutta rahoitus- ja reaalivarallisuus on kasvanut velkoja nopeammin.

Suurin yksittäinen rahoitusvarallisuuden muoto ovat edelleen talletukset, vaikka korkoa niille ei nykyään juuri makseta. Talletusten määrä kasvoi viime vuoden aikana 5,5 miljardilla ja rahoitusvaroja oli tileillä yli 97 miljardin edestä. Kotitaloudet siirsivät varoja pois määräaikaistalletuksista.

Osakkeita ja rahasto-osuuksia kotitalouksilla oli talletuksia vähemmän, yli 67 miljardia euroa. Kasvua kertyi edellisvuoteen reilut 11 miljardia, kun pörssikurssien nousu jatkui.

Velkaantumisaste jatkoi nousuaan, kuten se on tehnyt lähes yhtä soittoa vuodesta 1997 alkaen. Lainavelkojen kasvu nosti velkaantumisastetta 1,8 prosenttiyksiköllä 128,9 prosenttiin. Lainavelkoja verrataan Tilastokeskuksen tilastossa käytettävissä oleviin tuloihin, ei varallisuuteen.