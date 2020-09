Suomessa 105 uuttaa koronatartuntaa – Tartuntojen lähde tiedossa Husin alueella vain murto-osalla

Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 502 enemmän kuin niitä edeltävien kahden viikon aikana.

Huoltovarmuuskeskuksen suoravarusteita riittää tällä hetkellä hyvin. LEHTIKUVA / Tommi Anttonen

Suomessa on raportoitu 105 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 502 enemmän kuin niitä edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu 972, kun niitä edeltäneellä 14 päivän jaksolla tartuntoja raportoitiin 470.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tapauksia oli 626, mikä on 280 enemmän kuin edeltävien seitsemän vuorokauden aikana.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaalahoidossa olevien ihmisten määrät myöhemmin tänään.

Kaikkiaan todettuja koronavirustartuntoja on Suomessa nyt 9 484.

Keskiviikkona kerrottiin kahdesta uudesta koronavirukseen liitetystä kuolemantapauksesta. Yhteensä kuolemia on raportoitu 343.

Koronaan liitetyistä kuolemista sekä sairaala- ja tehohoidossa olevista potilaista kerrotaan kolmesti viikossa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella Koronatilanne on menossa vakavampaan suuntaan.

Tartuntojen lähde oli viime viikolla tiedossa vain 16 prosentissa tapauksista, kertoi apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen Husin tiedotustilaisuudessa. Yli 80 prosenttia ei siis tiedä, mistä on tartuntansa saanut.

Virusta on nyt liikkeellä väestössä, ja tartunnan voi saada käytännössä mistä vain, Ruotsalainen sanoo. Ulkomailta saadut tartunnat ovat viime viikkoina vähentyneet.

Tautitapaukset keskittyvät Husin alueella 20–39-vuotiaisiin. Heidän osuutensa on 56 prosenttia sairastuneista.

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan nykytilanteessa Husin alueella tarvitaan entistä tiukempia toimia viruksen leviämisen estämiseksi.

"Nyt on korkea aika käyttää maskia julkisessa liikenteessä ja kaikissa muissa tilanteissa, joissa ei voida ylläpitää riittäviä turvavälejä toisiin ihmisiin", Mäkijärvi sanoo.

Jatkossa harkitaan, ovatko esimerkiksi kokoontumisrajoitukset tarpeen.

Myös yksityistilaisuuksia Mäkijärvi kehottaa tarkastelemaan kriittisesti. Hän sanoo, että yli 20 hengen tilaisuuksia ei voi pitää tässä tilanteessa järkevinä.

Toisen asteen oppilaitosten, koulujen ja yliopistojen osalta tilannetta katsotaan Mäkijärven mukaan kunnittain.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä Mäkijärven mukaan huolehditaan vierailuista turvatoimenpitein, mutta myös rajoituksia saatetaan joutua tekemään.

Mäkijärvi painottaa myös, että jos oireita esiintyy, on syytä pysyä kotona ja hakeutua testeihin. Etätyötä suositellaan ja tarpeetonta ulkomaanmatkustusta kehotetaan välttämään. Myös harrastuksia täytyy pohtia kriittisesti, samoin ravintoloissa ja yökerhoissa käymistä.

Epidemia on Mäkijärven mukaan Uudellamaalla kiihtymisvaiheessa. Etenkin pääkaupunkiseudun suuret kunnat ja Keski-Uusimaa ovat alueita, joilla tilanne on hankaloitumassa.

Myös Kanta-Hämeessä epidemia on maakunnallisen covid-19-ryhmän mukaan kiihtymisvaiheessa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri suosittelee tästä päivästä lähtien kasvomaskien käyttöä ihmisten parissa liikuttaessa koko alueellaan. Suositus noudattaa sellaisenaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaina julkistamaa kiihtymisvaiheen suositusta kasvomaskien käytöstä.

Sairaanhoitopiiri antaa esimerkeiksi maskisuosituksen alaisista paikoista muun muassa toisen asteen oppilaitokset, korkeakoulut, postit, pankit, kirjastot, kaupat, ostoskeskukset, kirkot ja liikuntatilat.

THL:n uuden suosituksen mukaan maskin käyttöä suositellaan epidemian kiihtymisvaiheessa muun muassa joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voi aina välttää.

Kanta-Hämeessä on viimeisten kahden viikon aikana todettu 17,6 koronatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Epidemian kiihtymisvaiheen alkamisrajana pidetään 10 tapauksen suuruusluokkaa, mutta muitakin kriteereitä on.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyys on hyvä, kertoo Huoltovarmuuskeskus (HVK).

HVK kertoo arvioivansa riittävyyttä viisiportaisella asteikolla, jossa hyvä on erinomaisen jälkeen seuraavaksi paras vaihtoehto. Sen nyt julkistamassa tilannekuvassa riittävyydestä raportoidaan tuoteryhmittäin, joihin kuuluvat kirurgiset suu- ja nenäsuojaimet, hengityksensuojaimet, suojavaatteet, suojakäsineet ja suojaviisiirit. Jokaisen ryhmän osalta arvio nykytilanteesta on hyvä.

Varusteiden tarve vaihtelee tuotteittain. Esimerkiksi kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia arvioidaan tarvittavan sosiaali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä vuorokaudessa noin 400 000–820 000 kappaletta, kun hengityksensuojaimia puolestaan tarvitaan samassa ajassa noin 5 000–10 000 kappaletta.

HVK:n mukaan varusteiden kulutus on kesän aikana ollut maltillista, vaikkakin alkusyksyllä se on hieman lisääntynyt. Toisaalta varastotilanne on syksyllä parantunut.

HVK julkaisee tilannekuva-arvion suojavarusteiden riittävyydestä kuukausittain.

HVK:n mukaan suojavarusteiden kulutus on hieman lisääntynyt alkusyksyllä. Lehtikuva/AFP