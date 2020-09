Koronavirusaltistumisia useissa paikoissa – Jyväskylässä yli 30 ihmistä määrättiin karanteeniin alakoulussa todettujen koronavirustartuntojen vuoksi

Mahdollisesti tartunnalle altistuneita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan pienienkin oireiden ilmaantuessa koronavirustestiin matalalla kynnyksellä. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Perjantain aikana on raportoitu useista koronavirusaltistuksista ja -tartunnoista ympäri Suomen.

Keski-Suomessa Jyväskylän normaalikoulun alakoulussa on todettu koronavirustartunta neljällä ihmisellä, tiedottaa Jyväskylän yliopisto. Altistumisien vuoksi karanteeniin on määrätty 30 oppilasta ja viisi opettajaa.

Jo aikaisemmin useita kymmeniä Jyväskylän normaalikoulun alakoulun oppilaita oli määrätty karanteeniin koulussa todetun tartunnan vuoksi. Karanteenissa olevat oppilaat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen etäopetuksena.

Uudellamaalla Sipoossa Box Café & Grillissä lauantaina 19. syyskuuta illalla noin kello 18.30–19 asioineella ihmisellä on sittemmin todettu koronavirustartunta, kertoo Sipoon sosiaali- ja terveystoimi tiedotteessa. Tartunnan saaneen kanssa lähikontaktissa olleet ihmiset on tavoitettu ja asetettu karanteeniin, mutta muitakin altistumisia on saattanut tapahtua.

Pohjois-Savossa Iisalmessa Sokos Hotel Koljonvirrassa 18.–19. syyskuuta majoittuneella ihmisellä on todettu koronavirustartunta, kertoo Ylä-Savon sote-kuntayhtymä tiedotteessa. Tartunnan saanut on ollut hotellin ravintolan aamiaisella sekä lounaalla molempina päivinä.

Mahdollisesti tartunnalle altistuneita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan pienienkin oireiden ilmaantuessa koronavirustestiin matalalla kynnyksellä.