Yksi uusi koronakuolema Suomessa – kokonaismäärä laskenut yhdellä korjauksen vuoksi

Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut kolmella potilaalla, ja se on nyt 19.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on Suomessa 344, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusia kuolemia on yksi, mutta kokonaismäärä on yhden pienempi maanantaihin verrattuna, koska Kuopion yliopistollisen sairaalaan (Kys) erityisvastuualue on korjannut tautiin liittyvien kuolemien määrää kahdella alaspäin.

Uusi koronavirukseen liittyvä kuolema on tapahtunut Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueella.

Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut kolmella potilaalla, ja se on nyt 19. Tehohoidossa on neljä potilasta, eikä lukema ole muuttunut maanantaista.

THL:n mukaan keskiviikkona Suomessa on raportoitu 100 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon ajalta tartuntoja on 1 242. Luku on 653 tapausta enemmän kuin edeltävän kahden viikon jakson 589 tartuntaa.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tartuntoja on raportoitu yhteensä 704. Edeltävällä vastaavalla ajanjaksolla tartuntoja raportoitiin 538. Tartuntamäärät kasvoivat siis 166 tapauksella.

Koronaviruksen suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat tällä hetkellä Keski-Suomen (45,8), Helsingin ja Uudenmaan (38,3), Etelä-Savon (34,7), Pirkanmaan (18,5), Päijät-Hämeen (16,7) ja Pohjois-Karjalan (16,5) sairaanhoitopiirien alueilla. Ilmaantuvuus kertoo tautitapausten määrän per 100 000 asukasta 14 vuorokauden ajalta.

Kokonaisuudessaan Suomessa on raportoitu 9 992 koronavirustapausta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tukee joukkoliikennettä 100 miljoonalla eurolla, viraston tiedotteessa kerrotaan. Nyt myönnetyllä lisätuella voidaan korvata yli 47 prosenttia suurten ja keskisuurten kaupunkien kokemista lipputulojen menetyksistä.

Rahoituksella on tarkoituksena turvata joukkoliikenteen palvelutaso ja käynnissä olevien kehittämishankkeiden jatkuvuus.

Suurten kaupunkien osuus tuesta on 76 miljoonaa ja keskisuurten puolestaan yhdeksän miljoonaa. Lisäksi ely-keskukset saavat tukea 15 miljoona euroa.

Puolustusvoimissa 15 tartuntaa viime viikosta alkaen

Puolustusvoimissa on todettu viime viikon maanantaista lähtien eiliseen mennessä 15 koronavirustartuntaa, joista seitsemän on varusmiehillä. Puolustusvoimien tiedotteen mukaan ennen viime viikon ensimmäistä tartuntaa edellinen oli havaittu varusmiehellä kesäkuussa.

Varusmiesten tartunnoista kolme on Kaartin jääkärirykmentissä. Lisäksi Rannikkoprikaatissa, Porin prikaatissa, Kainuun prikaatissa ja Maasotakoulussa on jokaisessa yksi tartunta. Henkilökuntaan kuuluvilla tartuntoja on todettu kahdeksan.