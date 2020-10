THL päivitti joukkoliikenteen maskisuosituksen koko maahan – "Maski yksin ei ratkaise tätä tilannetta, mutta se voi olla hyvinkin hyödyllinen lisäapu"

LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Perustason suositus maskin käytöstä kattaa joukkoliikenteen tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perustason suositus kasvomaskien käytöstä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on nyt voimassa koko maassa.

Perustason suositus maskin käytöstä kattaa joukkoliikenteen tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Lisäksi maskia suositellaan käyttämään hakeutuessa koronatestiin sekä palatessa Suomeen riskialueelta.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi tänään tiedotustilaisuudessa, että sairaanhoitopiirikohtainen perustason suositus ei ole enää järkevä, koska koronatapauksia on kaikkien sairaanhoitopiirien alueella.

"Tällainen sairaanhoitopiirikohtainen perustason maskisuositus ei enää ole tässä tilanteessa järkevää, vaan on järkevää antaa tämä perustason suositus kaikkialle Suomeen", Puumalainen sanoi.

Aiemmin THL suositti kasvomaskin käyttöä niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana. Viikko sitten Puumalainen sanoi, että tartunnoilta on vältytty vain Itä-Savon ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä.

Tänään Puumalainen kuitenkin huomautti, että on hyvin vaikea arvioida, onnistuuko laajempien sulkutoimien välttäminen maskien käytöllä.

"Monissa Euroopan maissa maskeja on käytetty kuukausia jo hyvinkin laajasti, ja siitä huolimatta tautitilanne vaikeutuu. Maski yksin ei varmasti ratkaise tätä tilannetta, mutta se voi olla hyvinkin hyödyllinen ja tarpeellinen lisäapu", hän sanoi.

Maskisuosituksessa on perustason ohella omat, tiukemmat ohjeet alueille, joissa koronaepidemia on kiihtymis- ja leviämisvaiheessa. Lisäksi alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia.

"Niillä alueilla, joissa epidemia kiihtyy, olisi tarpeen ottaa käyttöön laajempi suositus, joka tarkoittaa sitä, että maskia tulisi käyttää kaikissa sisätiloissa ja sisätilaisuuksissa, joissa on vaara, että turvaetäisyyksiä toisiin ihmisiin ei voida pitää", Puumalainen sanoi.

"Jos mennään leviämisvaiheeseen jollakin alueella, edelleen tätä maskien käyttöä laajennetaan."

Ainoastaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön mukaan epidemian kiihtymisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa maskisuositus kattaa esimerkiksi kaupat ja ostoskeskukset, kirjastot, liikunta- ja urheilutilat, museot, kirkot sekä toiseen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut.

Leviämisvaiheessa suositus on voimassa aina joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Silloin suosituksen piiriin kuuluvat myös yläkoulut.

Suomessa on ylittynyt 10 000 diagnosoidun koronatapauksen raja koko epidemian aikana. Valtaosa tartunnan saaneista on parantunut.

Asiasta kertoi THL:n ylilääkäri Puumalainen THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteisessä viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa.

Uusia todettuja diagnooseja on Puumalaisen mukaan tullut vuorokaudessa ilmi 110. Ilmaantuvuus lisääntyy hänen mukaansa lähes kaikkialla Suomessa, mutta paikallisilla toimenpiteillä tartuntaketjuja on saatu paljon sammutettua.

Puumalainen toisti tilaisuudessa tiedon siitä, että syksyllä tartuntoja on diagnosoitu eniten 15–30-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Tautiin kuolleiden osuus on pysynyt syksyn aikana vähäisenä, mutta se voi kääntyä nousuun, jos virus leviää vanhempaan ikäryhmään.

"Etelä-Euroopan tietojen perusteella näyttää siltä, että kun tauti lähtee leviämään, se leviää vähitellen myös muihin ikäryhmiin, ja tämä on tietysti huolestuttavaa."

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on ainoa, jossa epidemia on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa. Husin alueella kaksi kolmasosaa tapauksista on sellaisia, että tartunnanlähde jää epäselväksi.

Sairaanhoitopiireiltä kerättyjen tietojen perusteella rajatapauksia ovat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen sekä Etelä- ja Pohjois-Savon piirit.

Alueelliset toimenpiteet ovat viranomaisten mukaan avainasemassa siinä, miten koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä. Voipio-Pulkin mukaan valtakunnallinen tartuttavuusluku ei ole juuri kasvanut, sillä Husin ulkopuolella tartuntaryppäitä on pystytty vielä hallitsemaan.

"Riippuu siitä, miten tehokkaita ne alueelliset toimenpiteet ovat, miten sieltä tullaan alas, ja näitä hyviä esimerkkejä meillä kyllä on", Voipio-Pulkki sanoi.

Voipio-Pulkki piti hyödyllisenä sitä, että tarkempaa tietoa viruksen paikallisesta leviämisestä ja niistä opituista asioista on kerrottu julkisuudessa. Tällä tavalla muuallakin voidaan ennakoivasti ryhtyä ehkäiseviin toimiin. Esimerkiksi hän nosti tiedot jääkiekkopeleissä tapahtuneista tartunnoista.

THL on toivonut, että kukin sairaanhoitopiiri avaisi omat verkkosivut, joille ne kokoaisivat alueensa suositukset ja rajoitustoimet. THL puolestaan pyrkii kokoamaan nämä tiedot ja pohtii Puumalaisen mukaan keinoja niiden selkeään esittämiseen.

STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen puolestaan huomautti, että paikallisista toimista voi kertoa myös sairaanhoitopiiriä pienempi alue. Tilaisuudessa viranomaiset pitivät Kuhmossa Kainuussa ilmenneeseen tartuntaryppääseen reagoimista esimerkkinä nopeasti hoidetusta tilanteesta.