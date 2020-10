Koronavilkkuun ilmoitettiin syyskuussa 600 koronatartuntaa – THL:n johtaja kiittää käyttäjiä osallistumisesta epidemian torjuntaan

THL:n mukaan sovellus on ladattu yli 2,2 miljoonaa kertaa.

LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Sovellus on ollut ladattavissa elokuun viimeisestä päivästä alkaen.

Koronavilkun käyttäjät tekivät sovelluksen kautta syyskuussa 600 ilmoitusta koronavirustartunnasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n mukaan tämä vastaa noin kolmasosaa syyskuun diagnosoiduista tartunnoista. Sovelluksen tarkoituksena on nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista. Ilmoituksen myötä tartunnan saaneen lähellä olleet saavat tiedon mahdollisesta altistumisestaan.

Sovellus on ollut ladattavissa elokuun viimeisestä päivästä alkaen, eli syyskuuta varhaisempia tietoja sovelluksen toiminnasta ei ole saatavilla. THL:n mukaan sovellus on ladattu yli 2,2 miljoonaa kertaa. Suhteessa väkilukuun eri Euroopan maista suositumpi koronasovellus on käytössä vain Irlannissa.

THL:n johtaja Mika Salminen kiittää sovelluksen käyttäjiä osallistumisesta koronaepidemian torjuntaan.

"Varsinkin tartuntamäärien kasvaessa tartuntaketjujen katkaisu tehostuu, kun altistumisilmoituksen saaneet lisäävät omia varotoimiaan sovelluksen antaman ohjeistuksen mukaisesti", Salminen sanoo tiedotteessa.

Koronavilkun on kehittänyt ohjelmistoyritys Solita yhdessä Suomen terveysviranomaisten kanssa. Kehityksessä on kiinnitetty huomiota tietoturvaan. Yksityisyydensuojan vuoksi ei ole saatavilla tietoa siitä, kuinka moni on sovelluksen kautta saanut ilmoituksen korona-altistumisesta.