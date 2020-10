Suomessa yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema – sairaalahoidossa olevien määrä noussut kahdella

Koronavilkkua on asennettu runsaasti puhelimille. Yleisin syy lataamatta jättämiselle oli kokemus siitä, että sovellusta ei koettu tarpeelliseksi. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Suomessa on raportoitu yksi uusi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvä kuolema. Tautiin liittyviä kuolemia on yhteensä nyt 345.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 21 ihmistä. Hoitoa tarvitsevia on kaksi enemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa olevien määrä on pysynyt muuttumattomana, ja heitä on neljä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi aiemmin tänään, että Suomessa on raportoitu 141 uutta koronavirustartuntaa.

Yhteensä tartuntoja on todettu tähän mennessä 10 244. Viimeisen kahden viikon jaksolla tartuntoja on todettu 1 386, mikä on 753 tartuntaa enemmän kuin aiemmalla kahden viikon jaksolla.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Suomessa on THL:n mukaan nyt 22,7. Luku kuvaa tapausten määrää kahden viikon ajanjaksolla sataatuhatta asukasta kohti. Koko maan keskiarvo ylitetään alueellisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella (44,2), Keski-Suomessa (37,1) ja Etelä-Savossa (33,6).

Hieman yli puolet suomalaisista on asentanut koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn tarkoitetun Koronavilkku-sovelluksen, kertoo ohjelmistoyritys Privaonin kysely.

Kyselyssä 53 prosenttia kertoi ladanneensa mobiilisovelluksen. Sen sijaan 46 prosenttia oli jättänyt sovelluksen asentamatta. Lisäksi prosentti kertoi ladanneensa ja poistaneensa sen.

Sovellus on ollut suosituin naisten, alle 50-vuotiaiden ja Uudellamaalla asuvien parissa. Uudellamaalla sovelluksen on ladannut lähes kaksi kolmasosaa väestöstä, muualla Suomessa niukasti alle puolet.

Yleisin syy lataamatta jättämiselle oli kokemus siitä, että sovellusta ei koettu tarpeelliseksi. Tämän syy mainitsi joka kolmas lataamatta jättäneistä. He ovat esimerkiksi kokeneet asuvansa riittävän syrjässä tai liikkuvansa vähän.

Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat, että vastaaja ei osannut asentaa sovellusta tai omistanut oikeanlaista laitetta. Tämä syy korostui yli 65-vuotiaiden parissa, joista sen mainitsi lähes kolmannes vastaajista.

Alle 35-vuotiaat vastaajat puolestaan sanoivat muita useammin, että eivät olleet muistaneet asiaa tai saaneet aikaiseksi. Heistä syyn mainitsi noin neljännes.

Vain kolme prosenttia vastaajista ilmoitti syyksi, että epäilee henkilötietojensa väärinkäyttöä.

"Tietosuoja ja kansalaisten luottamuksen saavuttaminen ovat hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat tärkeimmät asiat. Taloustutkimuksen tulokset osoittavat, että tietosuojalla on ollut merkittävä vaikutus Koronavilkun suosioon", sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tietosuojavastaava Jarkko Reittu tiedotteessa.

Kyselyn suoritti Taloustutkimus kahdessa erässä syyskuun puolivälissä ja loppupuolella. Siihen vastasi noin tuhat suomalaista.