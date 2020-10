Eläinsuojelijat vaativat valtiolta apua, jos koronalemmikkejä kohtaa hylkäysbuumi

Kimmo Haimi

Eläinsuojeluyhdistyksillä korona tullee näkymään kasvavina eläinmäärinä ja lahjoitusten vähenemisinä, ennakoi Helsingin eläinsuojeluyhdistys.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY vaatii valtion vastaantuloa, jos koronalemmikit uhkaavat jäädä hoitamatta ja eläinsuojeluyhdistysten eläinmäärät ja hoitokulut alkavat sen vuoksi paisua.

"On äärimmäisen tärkeää auttaa lemmikkinsä kanssa vaikeassa tilanteessa olevia. Muuten koronan aloittamaa lemmikkibuumia seuraa hylkäämisbuumi", yhdistyksen puheenjohtaja Nina Immonen sanoo.

Immosen mukaan korona kurittaa muutenkin lahjoitusvaroilla toimivia yhdistyksiä, kun ihmiset ovat tulleet rahankäytössään aiempaa varovaisemmiksi. Rahaa saatetaan pihistellä myös eläimen ruoka- ja hoitomenoista, ja jos menoista ei selvitä, eläimiä aletaan tarjota eläinsuojeluyhdistyksille tai hylätä.

Taustalla on voimakas lemmikkibuumi, kun koronakaranteeni on saanut ihmiset ottamaan lemmikkejä harkitsemattomastikin. Hoitovaatimukset, kulut ja pitkä sitoutuminen on voinut jäädä miettimättä.

Pelkästään HESY on ottanut tänä vuonna vastaan jo 1 700 lemmikkihakemusta.

"Lemmikkiin on sitouduttava koko sen eliniän ajaksi myös elämäntilanteiden muuttuessa ja koronatilanteen hellitettyä. Huolenamme on, että korona-aikana hankitut lemmikit päätyvät kiertoon, kun elämä ei enää rajaudu yhtä paljon kotiin tai lemmikinpito osoittautuu luultua haastavammaksi", Immonen sanoo.

Kissat elävät noin 15–20 vuotta, koirat 10–15 vuotta ja kanitkin liki kymmenen vuotta.

Myös omistaja voi sairastua ja joutua hoitoon, jolloin lemmikillekin pitää etsiä hoitopaikka tai ottaa yhteyttä paikalliseen eläinsuojeluyhdistykseen.

Sunnuntaina vietetään jo 111. kertaa Eläinten päivää. Päivä on valikoitunut eläinten suojelupyhimyksen Fransiskus Assisilaisen päivän mukaan.