Li Andersson kritisoi "oikeaa laitaa": On havaittavissa halua hyödyntää koronatilannetta hyvinvointipalveluiden alasajoon

Li Andersson vetosi kuntiin, jotta ne eivät lomauttaisi. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoi olevan äärimmäisen surullista, että "etenkin oikealla laidalla edelleen on havaittavissa halua hyödyntää koronatilannetta hyvinvointipalveluiden alasajoon ja leikkausten tekoon".

"Mutta voin vaikuttaa teille hyvät ystävät, että sellaiselle ei tulla antamaan vasemmistoliitossa tuumakaan periksi", Andersson sanoi vasemmistoliiton Kuntafoorumissa lauantaina.

Andersson kertoo saaneensa useita huolestuneita viestejä, joissa kuntapäättäjät ovat kertoneet ensi vuoden suunnitelluista leikkauksista.

"Osa näytti pahemmalta kuin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen", hän sanoi.

Andersson sanoikin olevansa hyvin tyytyväinen siihen, että hallitus sai neuvoteltua budjettiriihessä ensi vuodelle kunnille noin 1,5 miljardin euron suuruisen paketin.

Hänen mukaansa kuntien on nyt aloitettava talousarvioiden tekeminen uudelta pohjalta. Andersson sanoi, että nyt ei ole oikea aika lomauttaa.

"Kaikilla paikkakunnilla pitäisi panostaa siihen, että vuoden aikana kertynyttä hoivavelkaa saadaan purettua, lasten oppimisvaje saadaan paikattua ja ihmiset taas käymään hammaslääkärin vastaanotolla", hän sanoi.

Andersson kritisoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa siitä, että tämä sanoi viikko sitten, että Suomessa vietetään kuntien hiljaisia hautajaisia.

"Sen sijaan, että olisimme kuulleet uusia avauksia siitä, miten kuntien hyvinvointipalvelut pitäisi turvata, linjasi kokoomus mittavista veronkevennysesityksistä, joita puolue nyt haluaa ajaa."

Anderssonin mukaan tällainen ideologinen kanta ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, mutta silti "tämänkaltaiset lyhtynäköiset ehdotukset jaksavat hämmästyttää".

"Mittavat veronkevennykset vasta koituisivatkin hyvinvointivaltion ja hyvinvointipalveluiden kuolemaksi", Andersson sanoo.

Andersson peräänkuulutti kotien ja aikuisten vastuuta

Andersson otti puheessaan kantaa myös kouluväkivaltaan, joka on viimeaikoina puhuttanut runsaasti. Andersson kertoi, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee toimenpideohjelmaa kiusaamisen ja yksinäisyyden vähentämiseksi. Hänen mukaansa pelkät lakimuutokset eivät kuitenkaan riitä. Hän peräänkuulutti myös kotien ja aikuisten vastuuta.

"Nuoret liikkuvat samoilla sosiaalisen median alustoilla ja lukevat samoja kommenttipalstoja kuin me muutkin, ja sillä on todella väliä, miten me käyttäydymme toisiamme kohtaan ja miten me puhumme toisistamme myös netissä", hän sanoi.

Andersson lisäksi vetosi kuntiin, ettei opettajia ja kouluhenkilökuntaa lomautettaisi.

"Minua todella huolestuttaa, että edelleen saamme lukea opetus- ja sivistystoimialan työntekijöihin kohdistuvista lomautuksista ja leikkauksista eri kunnissa."

Anderssonin mukaan kunnan työntekijät on pidettävä töissä erityisesti nyt, kun ykkösprioriteetti on se, että saadaan turvattua ihmisten hoitoon pääsy, avunsaanti sekä turvallisen oppiminen hyvin poikkeuksellisen vuoden jälkeen.