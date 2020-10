SK: Valtion kehitysyhtiö Vake palkkasi yli 100 000 eurolla avukseen lobbaustoimiston, jotta se säilyttäisi olemassaolonsa – Ministeri Tuppurainen: "Tämä toiminta ei näytä lainkaan hyvälle"

En ole tästä millään muotoa mielissäni, vaan paheksun toimintaa, Tuppurainen viestitti STT:lle viitaten Suomen Kuvalehden juttuun. Lehtikuva / Vesa Moilanen

Valtion kehitysyhtiö Vake maksoi reilun vuoden aikana yli 100 000 euroa lobbaustoimisto Rud Pedersenille, kertoo Suomen Kuvalehti.

Lehden mukaan Vake palkkasi lobbaustoimiston avukseen eduskuntavaalien jälkeen keväällä 2019.

Lähteet eri ministeriöistä kertovat lehdelle toimiston lobanneen poliittisia vaikuttajia Vaken säilyttämisen kannalle ja hyväksymään sen syksyllä 2019 valmistuneen strategian.

Yhtiö maksoi Rud Pedersenille toukokuun 2019 ja elokuun 2020 välillä yli 100 000 euroa. Laskusta noin 50 000 euroa muodostui Vaken mukaan ”sidosryhmäviestinnän” palveluista.

Projektia Rud Pedersenillä hoiti yhtiön Suomen-toimiston toimitusjohtaja ja osakas Esa Suominen. Demaritaustainen Suominen siirtyi toimistoon Antti Rinteen (sd.) valtiosihteerin paikalta vuonna 2015.

Syksystä 2019 alkaen Vaken projektiin osallistui myös Riina Nevamäki, joka oli edeltävään kesäkuuhun saakka toiminut Juha Sipilän (kesk.) erityisavustajana. Nevamäestä tuli Rud Pedersenin osakas lokakuun alussa 2019.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo STT:lle tekstiviestitse, että yhtiön operatiiviseen toimintaan kuuluvista asioista ei normaalin käytännön mukaisesti ole ollut tarvetta informoida omistajaa. Ne ovat yhtiön johdon vastuulla, eivät omistajan.

"Selvää on, ettei tämä toiminta näytä lainkaan hyvälle. En ole tästä millään muotoa mielissäni, vaan paheksun toimintaa", Tuppurainen kirjoittaa viitaten Suomen Kuvalehden juttuun.

STT pyysi Tuppuraiselta puhelinhaastattelua.

Vake perustettiin joulukuussa vuonna 2016, ja se oli silloisen pääministerin Sipilän luomus. Sen oli tarkoitus käyttää valtion omistuksia uusien sijoitusten tekemiseen. Vake ei ole kuitenkaan tehnyt yhtään sijoitusta tämän eikä edellisen hallituskauden aikana.

Syksyllä 2019 selvitysmies Jouni Hakala katsoi, että Valtion kehitysyhtiö Vake pitää yhdistää toiseen valtion sijoitusyhtiöön Suomen Teollisuussijoitukseen.

Hakala oli saanut valtioneuvoston kanslialta sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä tehtävän laatia selvityksen valtion sijoitus- ja kehitysyhtiöiden rooleista.

Tämän vuoden helmikuussa hallituksen ilmastokokouksessa hallitus päätti, että Vaken pohjalta perustetaan ilmastorahasto. Alun perin tarkempia linjauksia ilmastorahastosta piti tulla kevään kehysriiheen mennessä. Linjauksia ei kuitenkaan ole vieläkään, joten myöskään ilmastorahaston kautta ei ole tehty yhtään sijoituksia.

Syksyn budjettiriihessä päätettiin, että Vake siirretään työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) omistajaohjaukseen. Samalla ilmoitettiin, että Vaken pohjalta perustettavalle ilmastorahastolle tehdään TEMin johdolla toimintaohje pikaisesti.

Tuppuraisen mukaan Vake siirrettiin TEMin omistajaohjaukseen, sillä valtioneuvostossa nähtiin TEM tarkoituksenmukaisempana ministeriönä yhtiön ilmastorahoituksen liittyvän toiminnan kannalta.

Tuppuraisen mukaan koronavirukseen liittyvät kiireelliset muut asiat ovat viivästyttäneet ilmastorahastoprosessia.

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) valtiosihteerin Ville Kopran mukaan karkeasti voisi sanoa, että ilmastorahaston siirto, toimintaohje ja startti tapahtuvat tämän syksyn aikana.

"Tavoite on, että lokakuun aikana pystytään kertomaan ulos, mitä on valmisteltu, mihin on päädytty ja mitä muutoksia siihen sisältyy."

Ensimmäiset sijoituspäätökset voidaan Kopran mukaan tehdä todennäköisesti syksyn aikana tai alkuvuonna.