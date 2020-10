Suomessa on raportoitu 235 uutta koronavirustartuntaa – kahdessa viikossa 1 124 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana

Ylivoimaisesti suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Pohjanmaalla Vaasassa.

Koronaviruksen keskimääräinen ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt 36,7 tartuntatapausta 100 000:ta asukasta kohden. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Suomessa on raportoitu 235 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu yhteensä 2 096 tartuntaa, mikä on 1 124 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 972 uutta tartuntaa.

Koronaviruksen keskimääräinen ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt 36,7 tartuntatapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Ylivoimaisesti suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Pohjanmaalla Vaasassa. Siellä on 177,8 koronavirustartuntaa 100 000 asukasta kohden. Toiseksi suurin ilmaantuvuusluku on Uudellamaalla (64,6) ja kolmanneksi suurin Pohjois-Karjalassa (28,7).

Pienimmät ilmaantuvuusluvut ovat Satakunnassa (5,6), Päijät-Hämeessä (8,6) ja Kymenlaaksossa (9,2).

Yhteensä koronavirustartuntoja on Suomessa raportoitu 11 580. Testejä on tehty THL:n mukaan 1 159 747 kappaletta ympäri maan.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvien kuolemantapausten ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrän myöhemmin tänään.