Vanhanen uskoo, että sote menee tällä kertaa maaliin – "Perustuslailliset näkökulmat on kestävästi punnittu", hän sanoi Ylellä

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) Helsingissä 29. syyskuuta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) uskoo, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus menee tällä kertaa maaliin. Vanhanen kommentoi eilen syntynyttä sote-sopua Ylen Ykkösaamussa. Hän sanoi, ettei usko, että esitys tulisi valiokunnista bumerangina takaisin, kuten viime kaudella kävi.

"Ainahan se on mahdollista, mutta en oikeastaan usko. Tätä on nyt hiottu sillä tavalla, ja perustuslailliset näkökulmat on minusta aika kestävästi punnittu", Vanhanen sanoi.

Vanhanen muistutti, että sotea on yritetty uudistaa jo vuodesta 2005 ja Paras-hankkeesta lähtien.

Hänen mukaansa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tavoite siitä, että sote-uudistuksella hillittäisiin kustannuksia kolmella miljardilla eurolla, osoittautui perustuslain näkökulmasta liian kunnianhimoiseksi tavoitteeksi.

Tämän esityksen kustannuksia hillitsevä vaikutus tulee Vanhasen mukaan siitä, että sadat organisaatiot kootaan pariinkymmeneen organisaatioon, yhdistetään perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito sekä annetaan paremmat mahdollisuudet kehittää terveydenhuoltoa yhtenä kokonaisuutena.

"Sitä kautta myös julkinen talous pärjää paremmin. Välittömät vaikutukset lasketaan noin puolen miljardin luokassa, ja niidenkin saavuttamiseen on verraten pitkä aikataulu."

Uudistus oli Vanhasen mukaan kuitenkin välttämätön myös valtiontalouden ja väestön ikääntymisen aiheuttaman haasteen kannalta.

"Ei ole mitään syytä arvioida, ettei myös tuottavuushyötyjä saataisi, kun uudistus tehdään."

Vanhanen ei vahvistanut Ylen uutista siitä, että Kemissä sijaitseva Länsi-Pohja joutuisi perumaan keskussairaalan ulkoistuksensa, jos esitys hyväksytään sellaisenaan. Esitys menee vielä hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puntaroitavaksi.

"En vahvista mitään yksityiskohtia. Hallituksen piirissä saatiin lausuntojen jälkeen sopu niistä ratkaisuista, jotka tehdään, ja ne kirjoitetaan puhtaaksi viikonlopun aikana. On hyvin tärkeää, että sitten, kun sovun sisältö vahvistetaan, se kerrotaan täsmällisesti koko kokonaisuutena. Ne ovat tärkeitä tietoja kaikille."

Jo tehdyt ulkoistukset ja Itä-Savon kohtalo olivat vaikeimmat kysymykset, jotka Vanhasen mukaan on ratkaistu.

"Mutta en kerro, millä tavalla. Ne olivat yksittäisiä tärkeitä ja vaikeita asioita, mutta tässä kokonaisuudessa sittenkin suhteellisen pieniä kysymyksiä. Ne ovat niille alueille tavattoman tärkeitä, ja siksi on tärkeää, että sitten, kun ne kerrotaan, kerrotaan kokonaisuudessaan, mitä niihin liittyy."

Ylen tietojen mukaan neuvotteluissa olisi päädytty ratkaisuun, jossa Savonlinna ja ympäryskunnat saavat säilyttää sairaalansa, mutta seutu kuuluu jatkossa Etelä-Savoon.