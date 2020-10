Suomessa raportoitiin 269 uutta koronatartuntaa – Jyväskylä kertoi aiemmin kymmenistä uusista tartunnoista kaupungissa

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 11 849.

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kasvomaskia käyttävä mies. Kuvituskuva.

Suomessa on raportoitu 269 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 2 272 tartuntaa, mikä on 1 252 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 1 020 uutta tartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on viimeisten 14 vuorokauden ajalta Suomessa 39,6 tartuntatapausta 100 000:ta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 11 849.

Eilen kerrottiin, että sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi 37 ihmistä, mikä oli 6 enemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa oli 5 ihmistä. Heidän määränsä oli pysynyt samana kuin keskiviikkona.

Lisäksi eilen kerrottiin, ettei Suomessa ollut raportoitu uusia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia oli perjantaihin mennessä Suomessa raportoitu 346.

THL raportoi koronavirukseen liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien määrät kolmesti viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Lue myös:

Jyväskylässä todettu kymmeniä uusia koronatartuntoja, joiden taustalla on joukkoaltistus hengellisessä yksityistilaisuudessa