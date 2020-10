THL: Suomessa 214 uutta koronatartuntaa

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt 42,5 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Koronavirustestausta uudella drive-in koronanäytteenottopisteellä Malmin lentokentällä Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomessa on raportoitu 214 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu yhteensä 2 469 tartuntaa, mikä on 1 353 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt 42,5 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 12 212.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvien kuolemantapausten sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrän myöhemmin tänään.