Kotimaa

Rajavartiolaitos, poliisi ja tulli yhteistyössä Torniossa: Huumeita ja nuuskaa sekä laittomia ylityksiä päätynyt rikostutkintaan Kotimaa Kaijaleena Runsten Koronan tuomat sisärajatarkastukset ovat hioneet viranomaisten yhteistyötä.

Jaana Kankaanpää

Virpiniemen merivartioaseman päällikkö Janne Isometsä arvioi rajatarkastusten tuoneen esiin sen, kuinka erityislaatuinen Tornion–Haaparannan kaksoiskaupunki on. "Siellä on oma rajattomuuden kulttuuri, ja tilanne on siksi ollut erikoinen kaikille", hän sanoo.

"Etulinjassa on oltu", vastaa Virpiniemen merivartioaseman päällikkö Janne Isometsä kysymykseen siitä, onko Tornion rajalla havaittu korona-aikana rajat ylittävää rikollisuutta. "Tarkastuksissa joudutaan selvittämään monia eri asioita. Ihmisillä voi olla jotain selvittämättä viranomaisten kanssa tai jopa maahantulokielto päällä." Sisärajavalvonnassa on koronan aikana paljastettu kymmeniä luvattomia rajanylityksiä, joissa raja on yritetty ylittää muualta kuin viralliselta paikalta. "Näihin tapauksiin usein liittyy myös muuta laitonta kuten nuuskan tai huumausaineiden salakuljetuksia." Niiden rikostutkinnan hoitaa tulli tai poliisi, ja valtionrajan ylittämisen rikokset Rajavartiolaitos itse. Yhteistyö on korona-aikana tältä osin entisestään hioutunut. Tulli vastaa tavaran liikkumisen valvonnasta. Isometsä arvioi, että suuri osa rajatarkastuksissa havaitusta tavaroiden kuljettamisesta on sinänsä harmitonta ja liittyy ihmisten normaaliin elämään. Tilanne on ollut Tornio-Haaparannan kaksoiskaupungille erikoinen, ja siksi rajatarkastukset ovat olleet iso muutos. "Alueella on oma rajattoman kaupungin kulttuuri", Janne Isometsä kuvaa. Aiheet Janne Isometsä Länsi-Suomen merivartiosto Tornio-Haaparanta Virpiniemen merivartioasema huume nuuska rajatarkastus sisärajavalvonta